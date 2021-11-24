Ржаной или пшеничный – какой хлеб полезнее и содержит больше клетчатки

Хлеб из 100% рафинированного зерна и с рафинированной мукой в качестве основной – наименее питательный и полезный. Какого хлеба стоит избегать, рассказали канадские медики в журнале Nutrients.
Стоит ли отказываться от хлеба?
Отказаться от хлеба совсем не стоит, поскольку в состав этого продукта входят вещества, необходимые для полноценного функционирования организма.
Например, содержание клетчатки в хлебе удовлетворяет потребность человека в витаминах группы В. Также без достаточного количества клетчатки, то есть пищевых волокон, невозможна нормальная работа нашей пищеварительной системы.
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Но далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки. А вот натрия, имеется в виду пищевой соды, в некоторых сортах хлеба довольно много: такие сорта хлеба хорошо продаются, но при этом имеют менее благоприятное содержание питательных веществ.
Пищевые волокна содержатся во всех видах хлеба, но разница заключается в количестве. Для обеспечения потребности организма в клетчатке, особенно в нерастворимой, лучше всего выбирать цельно- или мультизерновой хлеб.
Какой хлеб полезнее для здоровья
Полезнее хлеб из цельнозерновой, а не из рафинированной муки. Цельнозерновая мука бывает ржаной, пшеничной, овсяной, ячменной. При ее изготовлении перемалывают неочищенные зерна, так состав насыщается оболочками и отрубями.
В этой муке будет достаточно не только клетчатки, но и витаминов, микронутриентов. Такой хлеб улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма соли тяжелых металлов и вредные продукты распада.
Также ранее мы писали, в каких продуктах еще много клетчатки.
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