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Ржаной или пшеничный – какой хлеб полезнее и содержит больше клетчатки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
24 ноября, 07:30
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Покупая хлеб, обращайте внимание из какой муки он сделан, если хотите получить максимум пользы. Чем цельнозерновая мука лучше рафинированной – в исследовании
Полезнее и содержит больше клетчатки как ржаной, так и пшеничный хлеб из цельнозерновой муки
Полезнее и содержит больше клетчатки как ржаной, так и пшеничный хлеб из цельнозерновой муки / Фото: freepik.com

Хлеб из 100% рафинированного зерна и с рафинированной мукой в ​​качестве основной – наименее питательный и полезный. Какого хлеба стоит избегать, рассказали канадские медики в журнале Nutrients.

Стоит ли отказываться от хлеба?

Отказаться от хлеба совсем не стоит, поскольку в состав этого продукта входят вещества, необходимые для полноценного функционирования организма.

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Например, содержание клетчатки в хлебе удовлетворяет потребность человека в витаминах группы В. Также без достаточного количества клетчатки, то есть пищевых волокон, невозможна нормальная работа нашей пищеварительной системы.

Далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки
Далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки / Фото: unsplash.com

Но далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки. А вот натрия, имеется в виду пищевой соды, в некоторых сортах хлеба довольно много: такие сорта хлеба хорошо продаются, но при этом имеют менее благоприятное содержание питательных веществ.

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Пищевые волокна содержатся во всех видах хлеба, но разница заключается в количестве. Для обеспечения потребности организма в клетчатке, особенно в нерастворимой, лучше всего выбирать цельно- или мультизерновой хлеб.

Какой хлеб полезнее для здоровья

Полезнее хлеб из цельнозерновой, а не из рафинированной муки. Цельнозерновая мука бывает ржаной, пшеничной, овсяной, ячменной. При ее изготовлении перемалывают неочищенные зерна, так состав насыщается оболочками и отрубями.

В этой муке будет достаточно не только клетчатки, но и витаминов, микронутриентов. Такой хлеб улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма соли тяжелых металлов и вредные продукты распада.

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Также ранее мы писали, в каких продуктах еще много клетчатки.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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