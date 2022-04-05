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Как быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил – интересные рецепты

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 апреля, 18:00
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Простой куриный бульон или вьетнамский фо бо – эти супы можно приготовить быстро из доступных продуктов, налить в термос, согреться и поесть в пути или укрытии
Быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил, можно из курицы, овощей, куп или бобовых
Быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил, можно из курицы, овощей, куп или бобовых / Фото: freepik.com, unsplash.com

Куриный суп поможет быстрее выздороветь после ОРВИ, а овощной – ускорить обмен веществ и улучшить работу кишечника. Сотни тысяч украинцев вынуждены из-за войны с Россией покинуть свои дома и не всегда есть возможность поесть горячей пищи. Сегодня, в Международный день супа, поговорим о пользе этого блюда и поделимся рецептами.

Чем полезен суп и почему стоит есть это блюдо

Сейчас, когда погода еще очень изменчива, бульон или суп позволит быстро согреться, пополнить запасы энергии в организме, стимулировать работу органов пищеварения. Конечно согреться можно чаем или кипятком, но не насытиться.

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Суп или бульон насытит вас и поможет восстановить баланс жидкости в организме, к тому же это блюдо можно налить в термос и всегда перекусить горяченьким, чем, например, покупать фастфуд.

Сейчас всем нам важно есть углеводную пищу, поэтому для варки супов можно использовать картофель, бобовые, крупы, макароны
Сейчас всем нам важно есть углеводную пищу, поэтому для варки супов можно использовать картофель, бобовые, крупы, макароны / Фото: www.kitchenstories.com

Сейчас всем нам важно есть углеводную пищу, поэтому для варки супов можно использовать картофель, бобовые, крупы, макароны. Эти продукты удобно долго хранить, и они отличи насыщают организм энергией. Если есть возможность добавить в суп не только морковь, картофель, лук, но и овощи, зелень – то помимо насыщения и согревания вы получите отличный "заряд" клетчатки. Без которой наша система пищеварения не будет полноценно работать.

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В нынешних реалиях удобнее всего приготовить куриный суп – мясо курицы даст нам белок, необходимый "строительный материал" для наших мышц. И куриный бульон – известное блюдо, которое считают самым полезным для скорейшего выздоровления при простуде, гриппе или ОРВИ.

Как приготовить суп из курицы или мяса – рецепты

Вы можете просто взять куриное филе или бедро, сварить бульон, добавить картофель, морковь, рис, гречку или любую крупу – и самый простой и питательный суп готов. Вообще родиной супов считают Азию, поэтому если есть время и возможности – то можно приготовить тайский куриный суп, как предлагает cgcoffeelounge.

Суп с курицей и рисом в тайском стиле готовится из белого мяса курицы
Суп с курицей и рисом в тайском стиле готовится из белого мяса курицы / Фото: cgcoffeelounge

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Суп с курицей и рисом в тайском стиле готовится из белого мяса курицы, красного перца, грибов шиитаке (можно заменить другими грибами), репчатого лука, нарезанных кубиками помидоров и зеленого лука. Завершающий бульон представляет собой смесь томатного сока, густых сливок, пасты карри анчо, приправленную смесью соли, перца, карри, гвоздики и специй.

Любители национальной украинской кухни могут приготовить рассольник с куриным мясом, советует batkivskahata, читайте рецепт здесь. Для этого понадобятся вполне доступные продукты – курица, лук репчатый, морковь, картофель, красный перец и соленые огурцы.

Любители национальной украинской кухни могут приготовить рассольник с куриным мясом
Любители национальной украинской кухни могут приготовить рассольник с куриным мясом / Фото: batkivskahata

Подавать рассольник рекомендуется со сметаной и мелко нарезанной зеленью. А популярный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который сделал известным во всем миру украинский борщ, в своем инстаграмме также рассказал рецепт вьетнамского супа фо бо.

Принцип готовки – бульон, специи, лапша, мясо. Как видите, ничего сложного, – пишет Евгений,- Я адаптировал рецепт так, чтобы вы не тратили на него много ресурсов. Во-первых, бульон будем варить 40 минут. Во-вторых, продукты, которые я предлагаю, вполне доступны.

Также ранее кулинарный эксперт рассказал, как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов.

А еще мы ранее писали, как приготовить вкусный суп за 15 минут.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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