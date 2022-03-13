Як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів – поради Євгена Клопотенка

Кулінарний експерт Євген Клопотенко радить зараз їсти більше вуглеводів, особливо каш – щоб їжа була поживною. А до дієтичної їжі повернемося після перемоги

Харчуватися під час війни, щоб зберегти сили та здоров'я можна і при мінімумі продуктів: їжте більше вуглеводів, особливо каші / Фото: instagram.com/klopotenko

У багатьох містах та селах України через обстріли та окупації військами РФ мирних міст виникають складнощі із завозом продуктів, немає хліба та борошна. Кулінарний експерт Євген Клопотенко у своєму інстаграмі дає корисні поради, як харчуватися в умовах війни, щоб зберегти здоровя і енергію і з чого можна приготувати потрібну зараз кожному калорійну їжу.

Євген Клопотенко

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Їсти лише один раз на день – значить послаблювати свій організм та імунітет. Зараз важливо думати не про фігуру та повністю здорове харчування, а про ситість та енергію. Припасені багатьма крупи, макарони і цукор якраз виручать, оскільки це вуглеводні продукти. А вони дають енергію і почуття ситості.

Їжте каші, щодня по 300-400 грам, додавайте туди спеції, так можна отримати потрібні нам 1200 калорій, цього вистачить, і ми після війни будемо у формі, – пише Євген Клопотенко, – важливо їсти вуглеводні продукти. Наприклад, у мультиварці або прямо на повільному вогні можна приготувати рис із цукром та яйцем (якщо немає яйця, просто рис із цукром).

Можна приготувати просто солодкий рисовий пудинг .

Берете 700-800г відвареного рису, одну його частину заливаєте двома частинами води, доводите до кипіння, накриваєте та знімаєте з вогню. Через 30 хвилин він сам себе "приготує".

В окремій мисці збиваєте 4 яйця з 1 л молока та 150-200 г цукру. Якщо молока немає, тобто 3 варіанти на заміну: просто вода або вода+вершкове масло або вода+сухе молоко. Якщо у вас є кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте.

Рис перекладіть у форму для запікання, залийте яєчною сумішшю та запікайте 45-60 хвилин при 180 градусах, доки там не з'явиться золотиста скоринка. Для випікання у мультиварці теж підходить.

При мінімумі продуктів можна приготувати рисовий пудинг: потрібний рис, яйця, цукор, а молоко можна замінити водою / Фото: istockphoto.com

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Також Євген розповів, як приготувати щось на кшталт хліба в домашніх умовах, якщо немає борошна. Для цього беруться різні крупи – пшоно, той же рис, з'єднуються, потім їх потрібно добре перетовкти, виходить така собі круп'яна "мука". Додаєте соду та випікаєте.

Якщо є вівсянка, то приготуйте вівсяний хліб:

Берете 200 г вівсянки (пластівці), якщо є соняшникова або інша олія, то 3 столових ложки.

У багатьох залишилися залишки меду, можете покласти 2 ст. ложки, туди ж – півчайної ложки соди та дрібку солі. Ретельно перемішайте.

Залийте суміш водою (350 мл), перемішайте та дайте настоятися 30 хвилин. Потім хліб – у форму (якщо є пергамент, то підкладіть на дно форми та в духовку).

Випікати 45-50 хвилин при 180 градусах, доки не з'явиться золотиста скоринка. Не забудьте, що тому треба дати хлібу остигнути.

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