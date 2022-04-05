Як швидко приготувати корисний суп, який зігріє та додасть сил – цікаві рецепти

Простий курячий бульйон або в'єтнамський фо бо – ці супи можна приготувати швидко з доступних продуктів, налити в термос, зігрітися та поїсти в дорозі чи укритті

Швидко приготувати корисний суп, який зігріє і додасть сил, можна з курки, овочів, куп або бобових / Фото: freepik.com, unsplash.com

Курячий суп допоможе швидше одужати після ГРВІ, а овочевий – прискорити обмін речовин та покращити роботу кишківнику. Сотні тисяч українців вимушені через війну з Росією залишити свої будинки та не завжди є можливість поїсти гарячої їжі. Сьогодні, у Міжнародний день супу, поговоримо про користь цієї страви та поділимося рецептами .

Чим корисний суп і чому варто їсти цю страву

Зараз, коли погода ще дуже мінлива, бульйон чи суп дозволить швидко зігрітися, поповнити запаси енергії в організмі, стимулювати роботу органів травлення. Звичайно зігрітися можна чаєм або окропом, але не насититися.

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Суп або бульйон наситить вас і допоможе відновити баланс рідини в організмі, до того ж цю страву можна налити в термос і завжди перекусити гаряченьким, ніж, наприклад, купувати фастфуд.

Зараз усім нам важливо їсти вуглеводну їжу, тому для варіння супів можна використовувати картопля, бобові, крупи, макарони / Фото: www.kitchenstories.com

Зараз усім нам важливо їсти вуглеводну їжу, тому для варіння супів можна використовувати картоплю, бобові, крупи, макарони. Ці продукти зручно довго зберігати, і вони відмінно насичують організм енергією. Якщо є можливість додати в суп не тільки моркву, картоплю, цибулю, а й овочі, зелень – то крім насичення та зігрівання ви отримаєте відмінний заряд клітковини. Без якої наша система травлення не повноцінно працюватиме.

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У нинішніх реаліях найзручніше приготувати курячий суп – м'ясо курки дасть нам білок, необхідний "будівельний матеріал" для наших м'язів. І курячий бульйон – відома страва, яку вважають найкориснішою для якнайшвидшого одужання при застуді, грипі або ГРВІ.

Як приготувати суп з курки або м'яса?

Ви можете просто взяти куряче філе або стегно , зварити бульйон, додати картоплю, моркву, рис, гречку або будь-яку крупу – і найпростіший і поживний суп готовий. Взагалі батьківщиною супів вважають Азію, тому якщо є час та можливості – то можна приготувати тайський курячий суп, як пропонує cgcoffeelounge .

Суп з куркою та рисом у тайському стилі готується з білого м'яса курки / Фото: cgcoffeelounge

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Суп з куркою та рисом у тайському стилі готується з білого м'яса курки, червоного перцю, грибів шиїтаке (можна замінити іншими грибами), цибулі, нарізаних кубиками помідорів та зеленої цибулі. Завершуючий бульйон є сумішшю томатного соку, густих вершків, пасти каррі анчо, приправлену сумішшю солі, перцю, каррі, гвоздики та спецій.

Любителі національної української кухні можуть приготувати розсольник із курячим м'ясом, радить batkivskahata, читайте рецепт тут . Для цього знадобляться цілком доступні продукти – курка, цибуля ріпчаста, морква, картопля, червоний перець та солоні огірки.

Любителі національної української кухні можуть приготувати розсольник із курячим м'ясом / Фото: batkivskahata

Подавати розсольник рекомендується зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню. А популярний український кулінарний експерт Євген Клопотенко, який зробив відомим у всьому світі український борщ, у своїй інстаграмі також розповів рецепт в'єтнамського супу фо бо .

Принцип приготування – бульйон, спеції, локшина, м'ясо. Як бачите, нічого складного, – пише Євген, – Я адаптував рецепт так, щоб ви не витрачали на нього багато ресурсів. По-перше, бульйон варитимемо 40 хвилин. По-друге, продукти, які я пропоную, цілком доступні.

Також раніше кулінарний експерт розповів, як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів.

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