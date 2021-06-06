Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как начать питаться с пользой? Отключить рекламу еды в соцсетях- ученые

Вчера, 08:30

Собраться с духом и перестать есть фастфуд мешает… реклама вредной еды. Выход – пересмотреть свои привычки, а также настройки смартфона

Перейти на здоровое питание, если смотреть рекламу фастфуда, очень сложно
Перейти на здоровое питание, если смотреть рекламу фастфуда, очень сложно
Фото: Pexels

В который раз собирались поужинать рыбой и салатом, но по дороге с работы купили картошку-фри с майонезом? Неудивительно, если незадолго до этого вы просматривали свой инстаграм или тик-ток. Реклама вредных продуктов, фастфуда, особенно в социальных сетях, диктует нашему мозгу, какие продукты выбирать и покупать. Особенно неустойчива перед таким соблазном молодежь: исследование провели австралийские ученые, опубликовав результаты в медицинском журнале Nutrients.

Неужели наш выбор продуктов зависит от рекламы, которую мы смотрим?

Исследование подтверждает, что таки зависит. Ученые докопались до того, что еда с высоким содержанием калорий и низким содержанием питательных веществ – это одни из самых рекламируемых продуктов на телевидении и в интернете. Причем интернет-реклама фастфуда или различных снеков демотивирует питаться здоровой пищей больше, чем ТВ-реклама. Участники эксперимента отмечают, что стараются перейти на здоровое питание. Но все, что попадается им в ленте – это в основном вредный для здоровья фастфуд.

Это действительно мешает сохранять мотивацию и не возвращаться к нездоровому варианту еды навынос.В итоге неспособность придерживаться более здорового питания приводило к чувству вины и стыда, поскольку справиться с искушением купить "быструю" еду после демонстрации в ленте очередных жареных куриных крылышек или хот-дога было невозможно.

Что же советуют медики – отключить рекламу еды?

Увы, но большинство рекламных объявлений о еде, которые получали участники эксперимента, посвящены фастфуду или службам доставки. И они старались скрывать или не читать такие сообщения, чтобы не поддаться соблазну купить незапланированный хот-дог или чипсы. Просто "пройти мимо" очередного рекламного объявления сложно, если используются технологии скрытой рекламы, отмечают ученые.

Чтобы не соблазняться рекламой фастфуда, можно отключить его рекламу в соцсетях
Чтобы не соблазняться рекламой фастфуда, можно отключить его рекламу в соцсетях
Фото: freepik.com

Когда дело доходит до рекламы продуктов питания в социальных сетях, существует множество сообщений с использованием как прямых, так и косвенных форм убеждения. И если более взрослые люди не так восприимчивы, то молодежь очень легко соблазнить рекламой, которая апеллирует к стремлению к удовольствиям (вкусу), цене и удобству.

Читайте также:
Диетолог назвала безопасный фастфуд, который не навредит здоровью. Вы будете удивлены!

Выход – действительно использовать защитные меры, такие как блокировка, чтобы избежать скрытой рекламы. А также более разборчиво подходить к тому, что вы гуглите в интернете. И неплохо бы пересмотреть свои подписки: если среди них мало или вовсе нет пабликов о здоровом питании, полезных продуктах, витаминах, активностях – то самое время на них подписаться. А чтобы мотивировать себя перейти на здоровое питание, можно объединяться с единомышленниками, вступать в интернет-сообщества, где делиться рецептами здоровой еды и своими успехами.

Напомним, что мы ранее писали, почему люди так любят хот-доги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина, которые стоит приготовить

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять