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Як почати харчуватися з користю? Відключити рекламу їжі в соцмережах- вчені

Вчора, 08:30

Зібратися з духом і перестати їсти фастфуд заважає... реклама шкідливої їжі. Вихід – переглянути свої звички, а також налаштування смартфона

Перейти на здорове харчування, якщо дивитися рекламу фастфуду, дуже складно
Перейти на здорове харчування, якщо дивитися рекламу фастфуду, дуже складно
Фото: Pexels

Вкотре збиралися повечеряти рибою і салатом, але дорогою з роботи купили картоплю-фрі з майонезом? Не дивно, якщо незадовго до цього ви переглядали свій інстаграм або тік-ток. Реклама шкідливих продуктів, фастфуду, особливо в соціальних мережах, диктує нашому мозку, які продукти вибирати і купувати. Особливо нестійка перед такою спокусою молодь: дослідження провели австралійські вчені, опублікувавши результати в медичному журналі Nutrients.

Невже наш вибір продуктів залежить від реклами, яку ми дивимося?

Дослідження підтверджує, що таки залежить. Вчені докопалися до того, що їжа з високим вмістом калорій і низьким вмістом поживних речовин – це одні з найбільш рекламованих продуктів на телебаченні і в інтернеті. Причому, інтернет-реклама фастфуду або різних снеків демотивує харчуватися здоровою їжею більше, ніж ТБ-реклама. Учасники експерименту відзначають, що намагаються перейти на здорове харчування. Але все, що потрапляє їм у стрічці – це в основному шкідливий для здоров'я фастфуд.

Це дійсно заважає зберігати мотивацію і повертатися до нездорового варіанту їжі навинос. В результаті нездатність дотримуватися більш здорового харчування призводило до почуття провини і сорому, оскільки впоратися зі спокусою купити "швидку" їжу після демонстрації в стрічці чергових смажених курячих крилець або хот-дога було неможливо.

Що ж радять медики – відключити рекламу їжі?

На жаль, але більшість рекламних оголошень про їжу, які отримували учасники експерименту, присвячені фастфуду або службам доставки. І вони намагалися приховувати або не читати такі повідомлення, щоб не піддатися спокусі купити незапланований хот-дог або чіпси. Просто "пройти повз" чергового рекламного оголошення складно, якщо використовуються технології прихованої реклами, зазначають вчені.

Аби не спокушатися рекламою фастфуду, можна відключити його рекламу в соцмережах
Аби не спокушатися рекламою фастфуду, можна відключити його рекламу в соцмережах
Фото: freepik.com

Коли справа доходить до реклами продуктів харчування в соціальних мережах, існує безліч повідомлень з використанням як прямих, так і непрямих форм переконання. І якщо більш дорослі люди не такі чутливі, то молодь дуже легко спокусити рекламою, яка апелює до прагнення задоволень (смаку), ціни і зручності.

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Вихід – дійсно використовувати захисні заходи, такі як блокування, щоб уникнути прихованої реклами. А також більш розбірливо підходити до того, що ви гуглити в інтернеті. І непогано було б переглянути свої підписки: якщо серед них мало або зовсім немає пабліків про здорове харчування, корисні продукти, вітаміни, активності – то саме час на них підписатися. А щоб мотивувати себе перейти на здорове харчування, можна об'єднуватися з однодумцями, вступати в інтернет-спільноти, де ділитися рецептами здорової їжі і своїми успіхами.

Нагадаємо, що ми раніше писали, чому люди так люблять хот-доги.

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