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Химическая диета диабетиков – почему это питание популярно для похудения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 июня, 07:00
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Доктор Усама Хамди, которого называют экспертом по диабету и ожирению создал диету, которая помогает похудеть всем желающим. Всем ли подходит такое питание – в статье
Химическая диета доктора Усамы Хамди помогла похудеть не только диабетикам, поэтому такое питание популярно
Химическая диета доктора Усамы Хамди помогла похудеть не только диабетикам, поэтому такое питание популярно

Соблюдающие химическую диету люди могут похудеть и забыть о удручающем чувстве голода, ведь протеины дают ощущение сытости надолго. По крайней мере так обещает доктор медицины и философии Усама Хамди в своей книге.

Этот тип диеты был разработан, как качественное средство регулирования веса у людей, страдающих различными эндокринными расстройствами, в частности, диабетом. Однако подходит всем, кто хочет привести свой вес в норму. Мировая известность пришла к Усаме Хамде в результате выхода в тираж его книги под названием "Диабетик прорыв".

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/ Фото: unsplash.com

Итак, что же подразумевает под собой химическая диета? Взвешивание и записывание результатов каждый день – обязательное условие химической диеты Усамы Хамди. Следует приобрести качественные весы, например, электронные, дающие минимальную погрешность в показаниях.

А еще когда в руководстве или меню не указано определенное количество допустимой пищи, можно есть до ощущения насыщения. Однако нужно постараться не переедать. Если же вы внезапно почувствуете сильные позывы голода между обычными приемами пищи, можно съесть помидор или огурец.

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А вот картофель, белый рис, сладости, алкоголь придется исключить из рациона, овощи – готовить в кипящей воде, не добавляя масла и соли. Из мясного можно только нежирную рыбу и мясо, от копченостей, сосиска и прочих переработанных продуктов тоже придется отказаться.

Следует выпивать достаточное количество воды в течение всей химической диеты
Следует выпивать достаточное количество воды в течение всей химической диеты / Фото: freepik.com

Следует выпивать достаточное количество воды в течение всей диеты. Примерная норма 1.5-2 литра жидкости в сутки. Отказываться от любимых напитков, кофе или чая нет необходимости.

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Однако от сахара и молока придется воздержаться, как и от сахарозаменителей, включая стевию. Начинать диету по методу Хамди можно только после консультации со своим лечащим врачом и диетологом. Поскольку такой тип питания включает много яиц и все-таки не сбалансирован полностью.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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