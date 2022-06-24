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Хімічна дієта діабетиків – чому це харчування популярне для схуднення

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 червня, 07:00
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Доктор Усама Хамді, якого називають експертом з діабету та ожиріння, створив дієту, яка допомагає схуднути всім охочим. Чи всім підходить таке харчування – у статті
Хімічна дієта доктора Усами Хамді допомогла схуднути не лише діабетикам, тому таке харчування популярне
Хімічна дієта доктора Усами Хамді допомогла схуднути не лише діабетикам, тому таке харчування популярне

Люди, що дотримуються хімічної дієти, можуть схуднути і забути про гнітюче почуття голоду: адже проте протеїни дають відчуття ситості надовго. Принаймні так обіцяє доктор медицини та філософії Усама Хамді у своїй книзі.

Цей тип дієти був розроблений як якісне засіб регулювання ваги у людей, що страждають на різні ендокринні розлади, зокрема, діабет. Однак підходить усім, хто хоче привести свою вагу до норми. Світова популярність прийшла до Усами Хамди в результаті виходу до тиражу його книги під назвою "Діабетик прорив".

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Якщо ви все рано повнішає, то значить, їсте зайве і вам не вистачає активності
Якщо ви все рано повнішає, то значить, їсте зайве і вам не вистачає активності

Отже, год те ж має на увазі під собою хімічна дієта? Зважування та записування результатів щодня – обов'язкова умова хімічної дієти Усами Хамді. Слід придбати якісні ваги, наприклад електронні, що дають мінімальну похибку у показаннях.

А ще коли в посібнику чи меню не вказано певну кількість припустимої їжі, можна їсти до відчуття насичення. Однак треба постаратися не переїдати. Якщо ж ви раптово відчуєте сильні позиви голоду між звичайними прийомами їжі, можна з'їсти помідор чи огірок.

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А ось картопля, білий рис, солодощі, алкоголь доведеться виключити з раціону, овочі – готувати у киплячій воді, не додаючи олії та солі. З м'ясного можна тільки нежирну рибу та м'ясо, від копченостей, сосиску та інших перероблених продуктів теж доведеться відмовитись.

Слід випивати достатню кількість води протягом усієї хімічної дієти
Слід випивати достатню кількість води протягом усієї хімічної дієти

Слід випивати достатню кількість води протягом усієї дієти. Орієнтовна норма 1.5-2 літра рідини на добу. Відмовлятися від улюблених напоїв, кави чи чаю не потрібно.

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Однак від цукру та молока доведеться утриматися, як і від цукрозамінників, включаючи стевію. Починати дієту за методом Хамді можна тільки після консультації зі своїм лікарем і дієтологом. Оскільки такий тип харчування включає багато яєць і все-таки не повністю збалансований.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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