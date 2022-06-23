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Укроп, петрушка или шпинат – как заморозить зелень, чтобы сохранить витамины

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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23 июня, 15:00
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Листовые овощи очень полезны, особенно в свежем виде – так в них сохраняется максимум веществ. Лучший способ сохранить полезные свойства зелени – заморозить ее
Заморозить зелень, чтобы сохранить витамины, нужно как можно скорее после того, как ее сорвали
Заморозить зелень, чтобы сохранить витамины, нужно как можно скорее после того, как ее сорвали / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Листовые овощи – салат, зеленый лук, укроп, петрушка, шпинат и так далее, очень полезны. Их важно есть ежедневно, а чтобы пополнять зеленью рацион и вне сезона – ее можно заморозить. Как правильно заморозить зелень, чтобы сохранить все полезные свойства – разбираемся с экспертами.

Чем полезен укроп, петрушка и другая зелень?

Листовые овощи и вообще – овощи зеленого цвета важно включать в свой рацион ежедневно, советует диетолог Свелана Фус. Потому что именно зеленые овощи, в том числе и листовые, помогают поддерживать нашу иммунную систему, пищеварительные органы, укрепляют соединительные ткани клеток и даже регулируют повышенное давление.

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При заморозке зелени ее клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми
При заморозке зелени ее клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми

Такие ценные для здоровья вещества, как фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) кальций, важный минерал для нашего скелета – все это есть в зелени. И при заморозке, в отличии от термической обработки – консервации, например, полезные вещества в листовых овощах сохраняются. При заморозке зелени ее клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми.

Как заморозить зелень правильно

Главное правило при заготовке любой зелени, в том числе и при заморозке – ее листья должны быть сухими! Влажная измельченная зелень при заморозке возьмется комками и ее будет трудно использовать. Изначально зелень нужно проверить на наличие насекомых, тли – можно замочить пучки в воде как минимум минут на 30.

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Затем откинуть на дуршлаг и хорошенько промыть. Ведь если на листьях останется грязь, бактерии или паразиты, то даже сильная заморозка может не убить некоторых из них. И при разморозке зелени все это попадет в вашу тарелку, а затем – в желудок. После промывания, разложите зелень в сухом месте и дать ей хорошенько просохнуть.

Главное правило при заготовке любой зелени, в том числе и при заморозке – ее листья должны быть сухими
Главное правило при заготовке любой зелени, в том числе и при заморозке – ее листья должны быть сухими / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Если вы сами выращиваете зелень или точно знаете, когда она была соврана – важно заморозить литья как можно скорее. То есть чем ранее после сбора будут заморожены листовые овощи – тем больше полезных веществ в них сохранится.

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Можно нарезать высохшую зелень и разложить по пакетам или специальным пластиковым боксам с застежками, которые производят для хранения продуктов в морозильных камерах. Используя замороженную зелень, берите столько, сколько нужно для одного раза – то есть не размораживайте весь пакет.

Также мы писали про 5 причин есть зеленые овощи.

А еще узнайте про замороженные ягоды – есть ли в них польза и как правильно делать запасы.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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