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Грозит ли нам очередная пандемия – прогноз доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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2 июня, 07:00
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Риск, что на мир обрушится новая пандемия, есть всегда. Но заявление Билла Гейтса о страшной пандемии смешны и похожи на пророчества оракулов, отметил Евгений Комаровский
Очередная пандемия грозит нам нисколько не больше, чем ранее и риск очередного карантина будет всегда
Очередная пандемия грозит нам нисколько не больше, чем ранее и риск очередного карантина будет всегда / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Заявление Билла Гейтса о том, что нас ждет в будущем, всполошило весь мир. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, почему существует риск еще одного карантина.

Программисты умеют не только создавать крутые программы и кардинально менять информационный мир, но и просчитывать возможные события наперед. Причем они делают такие прогнозы с максимальной точностью. Поэтому недавнее заявление Билла Гейтса о том, что нас ждет в будущем, мгновенно стала темой для обсуждения.

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Риск новой пандемии есть всегда, но заявления медийных персон об этом звучат смешно и похожи на пророчества оракулов, отмечает Комаровский
Риск новой пандемии есть всегда, но заявления медийных персон об этом звучат смешно и похожи на пророчества оракулов, отмечает Комаровский / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

По словам основателя компании Microsoft, существует 50% вероятности, что в ближайшие 20 лет случится еще одна пандемия. Разные источники тут же подхватили новость и представили, какой страшный сценарий нас может ждать.

Но когда именно он произойдет: через год, пять или десять лет? И стоит ли уже сегодня принимать какие-то меры? Так как это медицинская тема, логичнее было бы узнать о возможной пандемии у врача. Евгений Комаровский ответил, что такого рода заявления звучат смешно и похожи на пророчества оракулов.

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Я могу предсказать с 50% вероятностью что угодно, – сказал кандидат медицинских наук. – Есть ли риск, что мы придем к новой пандемии? Конечно, есть.

Эксперт программы "Ранок з Україною" подчеркнул, что причин для этого предостаточно:

  1. Во-первых, люди во многих странах создают "уникальные условия" для обмена инфекциями между человеческой популяцией и популяцией разных видов животных.
  2. Во-вторых, существуют идеальные условия для мутации вирусов.
  3. В-третьих, есть большие проблемы во взаимоотношениях с животным миром.

Однако врач-педиатр высшей категории подчеркнул, что не признает подобных заявлений, пусть даже это высказывание Билла Гейтса, потому что остальные 50% могут указывать на возможность и другого развития сценария.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Также Евгений Комаровский рассказал, почему стресс может вызвать боль в спине.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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