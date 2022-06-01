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Почему стресс может вызвать боль в спине – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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1 июня, 08:00
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Мы получаем стресс, психуем, но не двигаемся. Стресс без физической нагрузки – самое простое объяснение, почему у нас появляются боли в спине, считает Евгений Комаровский
Стресс может вызвать боль в спине, если мы психуем, но не двигаемся - объяснил Евгений Комаровский
Стресс может вызвать боль в спине, если мы психуем, но не двигаемся - объяснил Евгений Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Если у вас в последнее время стала болеть спина,доктор Комаровский объяснил, почему сегодня эта проблема особенно актуальна. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", дал несколько простых, но эффективных рекомендаций, как сохранить здоровье.

Если у вас нет проблем со спиной, они обязательно возникнут, – сказал Евгений Комаровский. – И одной из причин появления боли в спине может быть стресс без использования физической активности.

Кандидат медицинских наук объяснил, что природа так приспособила реакцию организма на стресс, что когда выбрасывается адреналин, на него реагируют все органы и ткани. То есть мышцы готовы к движению, а мы никуда не бежим. И на это бездействие организм реагирует спазмом мышц.

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Многим из нас сейчас точно не до пробежек по утрам и занятий спортом в фитнес-клубе, поэтому накопленный стресс "отзывается" болью в спине
Многим из нас сейчас точно не до пробежек по утрам и занятий спортом в фитнес-клубе, поэтому накопленный стресс "отзывается" болью в спине / Фото: freepik.com

Например, водитель при нашей "культуре вождения" постоянно получает стресс, а отреагировать на него у человека нет возможности, потому что он за рулем. Или сегодня, когда в стране идет война, мы чаще всего проводим время дома или в бомбоубежище. Многим из нас точно не до пробежек по утрам и занятий спортом в фитнес-клубе.

Мы получаем стресс, психуем, но не двигаемся. Стресс без физической нагрузки – самое простое объяснение, почему у нас появляются боли в спине, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною".

Однако кандидат медицинских наук подчеркнул, что активные упражнения, когда мы делаем их через силу, хирургическое вмешательство и постельный режим категорически противопоказаны. По словам доктора Комаровского, боль в спине может быть острой и хронической.

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Чтобы избежать болей в спине, стоит заняться физическими нагрузками для укрепления мышц спины и брюшного пресса
Чтобы избежать болей в спине, стоит заняться физическими нагрузками для укрепления мышц спины и брюшного пресса / Фото: freepik.com

Острая проходит сама по себе, но ее все равно лечат с помощью нестероидных противовоспалительных средств. Например, это может быть "Ибупрофен". Также используются препараты, которые расслабляют мышцы – миорелаксанты. Помимо них, применяют местную анестезию – обезболивающие пластыри.

Если возникла острая боль, и вам говорят, что нужно срочно оперировать, только тогда ваша спина пройдет – в большинстве случаев это попытка заработать на вас деньги, – предупредил врач-педиатр высшей категории.

Эксперт объяснил, что при боли в спине нужна расслабляющая гимнастика, а в дальнейшем стоит серьезно заняться физическими нагрузками для укрепления мышц спины и брюшного пресса. Так как практически шесть-восемь часов мы проводим в постели, позаботьтесь о том, чтобы у вас был жесткий и твердый матрас.

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Идеальная поза для сна – на боку в позе эмбриона, – посоветовал эксперт программы "Ранок з Україною". – Это положение максимально расслабляет мышцы спины и уменьшает нагрузку на позвоночник.

Благодаря советам доктора Комаровского вы можете заранее предупредить возникновение тревожных симптомов и укрепить мышцы спины.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также доктор Комаровский ранее рассказал, почему в распространении оспы обезьян виноваты не животные, а люди.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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