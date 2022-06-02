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Чи загрожує нам чергова пандемія – прогноз лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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2 червня, 07:00
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Ризик, що світ обрушиться нова пандемія, є завжди. Але заява Білла Гейтса про страшну пандемію смішна і схожа на пророцтва оракулів, зазначив Євген Комаровський
Чергова пандемія загрожує нам не більше, ніж раніше і ризик чергового карантину буде завжди
Чергова пандемія загрожує нам не більше, ніж раніше і ризик чергового карантину буде завжди / Фото: Колаж: Сьогодні,

Заява Білла Гейтса про те, що на нас чекає в майбутньому, сполошило весь світ. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, чому існує ризик ще одного карантину.

Програмісти вміють не лише створювати круті програми та кардинально змінювати інформаційний світ, а й прораховувати можливі події наперед. Причому роблять такі прогнози з максимальною точністю. Тому недавня заява Білла Гейтса про те, що на нас чекає в майбутньому, миттєво стала темою для обговорення.

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Ризик нової пандемії є завжди, але заяви медійних персон про це звучать смішно та схожі на пророцтва оракулів, зазначає Комаровський.
Ризик нової пандемії є завжди, але заяви медійних персон про це звучать смішно та схожі на пророцтва оракулів, зазначає Комаровський. / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами засновника компанії Microsoft, існує 50% ймовірності, що у найближчі 20 років станеться ще одна пандемія. Різні джерела тут же підхопили новину та уявили, який страшний сценарій на нас може чекати.

Але коли саме він станеться: за рік, п'ять чи десять років? І чи варто вже сьогодні вживати якихось заходів? Оскільки це медична тема, логічніше було б дізнатися про можливу пандемію у лікаря. Євген Комаровський відповів, що такого роду заяви звучать смішно і схожі на пророцтва оракулів.

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Я можу передбачити з 50% ймовірністю будь-що, – сказав кандидат медичних наук. – Чи є ризик, що ми прийдемо до нової пандемії? Звісно є.

Експерт програми "Ранок з Україною" наголосив, що причин для цього достатньо :

  1. По-перше, люди у багатьох країнах створюють "унікальні умови" для обміну інфекціями між людською популяцією та популяцією різних видів тварин.
  2. По-друге, є ідеальні умови для мутації вірусів.
  3. По-третє, є великі проблеми у стосунках із тваринним світом.

Проте лікар-педіатр вищої категорії наголосив, що не визнає подібних заяв, нехай навіть цей вислів Білла Гейтса, тому що решта 50% можуть вказувати на можливість іншого розвитку сценарію.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Також Євген Комаровський розповів, чому стрес може спричинити біль у спині.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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