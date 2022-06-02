Чи загрожує нам чергова пандемія – прогноз лікаря Комаровського

Ризик, що світ обрушиться нова пандемія, є завжди. Але заява Білла Гейтса про страшну пандемію смішна і схожа на пророцтва оракулів, зазначив Євген Комаровський

Чергова пандемія загрожує нам не більше, ніж раніше і ризик чергового карантину буде завжди / Фото: Колаж: Сьогодні,

Заява Білла Гейтса про те, що на нас чекає в майбутньому, сполошило весь світ. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, чому існує ризик ще одного карантину.

Програмісти вміють не лише створювати круті програми та кардинально змінювати інформаційний світ, а й прораховувати можливі події наперед. Причому роблять такі прогнози з максимальною точністю. Тому недавня заява Білла Гейтса про те, що на нас чекає в майбутньому, миттєво стала темою для обговорення.

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Ризик нової пандемії є завжди, але заяви медійних персон про це звучать смішно та схожі на пророцтва оракулів, зазначає Комаровський. / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами засновника компанії Microsoft, існує 50% ймовірності, що у найближчі 20 років станеться ще одна пандемія. Різні джерела тут же підхопили новину та уявили, який страшний сценарій на нас може чекати.

Але коли саме він станеться: за рік, п'ять чи десять років? І чи варто вже сьогодні вживати якихось заходів? Оскільки це медична тема, логічніше було б дізнатися про можливу пандемію у лікаря. Євген Комаровський відповів, що такого роду заяви звучать смішно і схожі на пророцтва оракулів.

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Я можу передбачити з 50% ймовірністю будь-що, – сказав кандидат медичних наук. – Чи є ризик, що ми прийдемо до нової пандемії? Звісно є.

Експерт програми "Ранок з Україною" наголосив, що причин для цього достатньо :

По-перше, люди у багатьох країнах створюють "унікальні умови" для обміну інфекціями між людською популяцією та популяцією різних видів тварин. По-друге, є ідеальні умови для мутації вірусів. По-третє, є великі проблеми у стосунках із тваринним світом.

Проте лікар-педіатр вищої категорії наголосив, що не визнає подібних заяв, нехай навіть цей вислів Білла Гейтса, тому що решта 50% можуть вказувати на можливість іншого розвитку сценарію.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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