Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Горячие и полезные – какие пряности или специи нужны нам зимой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
28 декабря, 15:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поддержать силы, согреть, помочь пищеварению и наполнить организм энергией помогут специи и пряности. Какие из них особенно полезны зимой – в материале
Пряности и специи нужны нам зимой, чтобы поддержать пищеварение и согреться в холода
Пряности и специи нужны нам зимой, чтобы поддержать пищеварение и согреться в холода / Фото: Коллаж: Сегодня

Специи, так в обиходе мы привыкли называть пряности и приправы, как никогда хороши для поддержания здоровья в зимний период. Какие именно пряности должны быть в вашем рационе и для чего – рассказала доктор тибетской медицины, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Елена Беляева
Елена Беляева / Фото: пресс-служба

Реклама

Зачем есть специи и пряности зимой?

Гвоздика, пахучий тмин и другие пряности пришли в нашу кухню с Востока, а в народную медицину – из тибетской и аюрведической медицины. Это либо сушеные, либо свежие части, плоды или другим способом обработанные части растений. И необязательно острые.

В зимнее время для поддержания здоровья подойдут согревающие по своим свойствам пряности, они не только "согреют" и придадут вкус напитками и блюдам. Специи помогут пище лучше перевариваться, особенно способствуют пряности усваиванию мясных блюд, бобовых.

Реклама

Лучше всего добавлять специи в обеденные блюда, ведь в это время выделяется больше всего пищеварительных ферментов. Тогда специи еще быстрее помогут организму справиться с сытной, калорийной пищей, которую мы чаще едим в холодное время года.

Какие именно специи для зимы выбрать?

Одна из топовых зимних пряностей – имбирь: его сырые или переработанные корневища используют в национальных кухнях многих стран мира. Что проще всего сделать из имбиря зимой? Имбирный отвар, отличный напиток для поддержания сил. Но пить его можно, если нет аллергии на имбирь или острых воспалительных процессов в органах пищеварения.

Имбирный отвар с медом и лимоном – отличный напиток для поддержания сил зимой
Имбирный отвар с медом и лимоном – отличный напиток для поддержания сил зимой / Фото: freepik.com

Реклама

Готовить просто, очищенный корень имбиря нарезать соломкой, залить водой, добавить корицу и кардамон и прокипятить на небольшом огне в течение 10 минут. Процедить сквозь сито, остудить, добавить мед и лимон. Экспресс-вариант – натереть имбирь на терке и залить кипятком.

Номер один из списка зимних пряностей – это кардамон, поскольку он усиливает пищеварение. В кардамоне много пищевых волокон, витамина С, калия, железа, магния, цинка. Эта специя помогает снизить вред от окислительного стресса, снижает количество вредного холестерина. А еще кардамон способствует похудению, поскольку стимулирует выработку желчи и ускоряет метаболизм, в итоге расщепление жиров происходит интенсивнее.

Номер один из списка зимних пряностей – это кардамон, поскольку он усиливает пищеварение
Номер один из списка зимних пряностей – это кардамон, поскольку он усиливает пищеварение / Фото: freepik.com

Не игнорируйте в зимнем рационе зиру (кумин), она также стимулирует пищеварительную систему, помогает снизить вздутие живота и метеоризм.

Тмин, особенно черный, также используют для улучшения пищеварения: эта пряность оказывает послабляющее действие, усиливает выделение желчи.

Полезен зимой и кориандр, это растение больше известно, как кинза: но кориандром называют семена, а кинзой – листья растения. Кинза хороша для салатов, а семечки кориандра способствуют лучшей выработке пищеварительных ферментов, оттоку желчи. А еще кориандр обладает противовоспалительными свойствами.

Также для зимы подходят гвоздика (особенно ее любят класть в глинтвейн), мускатный орех, черный перец, чеснок, укроп. Мускатные орехи берите целые и измельчайте сами, на терке, в кофемолке или специальной ручной мельнице.

Помните, что специи могут вызывать аллергию, переносимость некоторых из них – очень индивидуальна, та же гвоздика вообще не рекомендована детям и беременным. Поэтому если сомневаетесь, то употребление той или иной специи лучше обсудить со своим семейным врачом.

Читайте также: "Как приготовить вкусный глинтвейн – 6 рецептов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг
Лучшие подкасты 2021 года по версии Apple
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 декабря - 2 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять