Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Новый год в Европе

Must Have Косметика

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как питаться зимой, чтобы не заболеть, и какую выбрать активность

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 ноября, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рациональное питание, более калорийная пища, достаточно клетчатки, а также специи в блюдах и напитках – основные принципы зимнего рациона для здоровья
Зимой, чтобы не болеть, важно есть сытные теплые блюда и пить согревающие напитки
Зимой, чтобы не болеть, важно есть сытные теплые блюда и пить согревающие напитки / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой важно питаться сытно, но в то же время правильно подобрать продукты для рациона, чтобы чрезмерно не набрать лишний вес. Как питаться зимой для здоровья и хорошего самочувствия и что еще поможет остаться бодрым в самый холодный сезон – разбираемся с экспертами.

Как не набрать зимой лишний вес

К зиме мы набираем вес, и это абсолютно оправданно, а вот соблюдать строгие диеты и голодать сейчас – далеко не лучшее время. Замедление метаболизма, более короткий световой день и другие факторы влияют на наш аппетит, поэтому постоянное чувство голода зимой – это нормально.

Реклама

Недоедать и отказываться от калорийной пищи зимой вредно, иначе наша пищеварительная система будет ослаблена. При похудении, как отмечает диетолог, психолог, консультант по здоровом питанию Ксения Рэн, чаще всего урезают жиры и углеводы, а это приведет к еще более неконтролируемому аппетиту.

Зимой, когда для поддержания энергии и согрева нам особенно важна жировая прослойка, диета приведет к тому, что в первую очередь организм "сожжет" мышечную массу. А такое похудение вовсе не полезно.

Поэтому в зимний сезон исключить из рациона стоит только действительно вредные для здоровья продукты, а взамен предлагается альтернатива. То есть при сбалансированном питании мы получаем нужные нам микроэлементы с пищей, не набирая при этом новые килограммы. В первую очередь надо снизить количество сладкого в рационе – сахара, конфет, выпечки.

Реклама

Зимой есть более калорийную пищу – нормально, главное не налегать на сладости и фастфуд
Зимой есть более калорийную пищу – нормально, главное не налегать на сладости и фастфуд / Фото: unsplash.com

Фрукты лучше есть в первой половине дня, не более 300-400 граммов в день, и держим под рукой именно несладкие плоды: например, кислое яблоко, а не банан. Также едим достаточно овощей, это не только салаты – делаем овощи-гриль, тушим, запекаем или готовим на пару.

Жирное и жареное стараемся не есть в больших количествах, те же овощи или кусочек рыбки лучше сварить или приготовить на пару. Не забывайте о чистой питьевой воде, а не только о чаях или горячих супах. И не ложитесь спать голодным, если очень хочется есть.

Реклама

А что делать, если хочется есть вечером?

Отдавать предпочтение более сытной пище в зимний сезон советует и нетрадиционная медицина: так, физиотерапевт, доктор тибетской медицины Елена Беляева отмечает, что особенность зимнего сезона – не ложиться спать совсем голодным. Если не уделить достаточно внимания ужину, то вашему желудку придется пустовать большую часть ночи.

А это ослабляет наш организм. Зима и холод требуют обязательного употребления мяса, лучше всего – баранины. Это самое теплое мясо по своим свойствам; также подходит говядина, курица и рыба. А вот от свинины и козьего мяса лучше отказаться. В это время года очень полезны супы, бульоны, так как они теплые и легкие.

Если вы не едите мяса, то добавьте в зимний рацион больше рыбы
Если вы не едите мяса, то добавьте в зимний рацион больше рыбы / Фото: Unsplash

Важно! Плохо усвоенные жиры будут перегружать желчный пузырь, поджелудочную железу, в общем – мешать пищеварению. Поэтому более жирную пищу едим дозированно и запиваем горяченьким – лучше всего кипятком, а не кофе.

Какие напитки лучше пить зимой

В холода пить лучше теплые, почти горячие напитки, даже воду – тоже теплую. Также хорошо зимой "зайдет" кипяченое теплое или даже горячее молоко, если у вас нет непереносимости лактозы и организм хорошо переваривает этот продукт: готовьте его наполовину с водой и медом.

А вот кофеманам придется снизить обороты, если вы хотите поддержать свой "пищеварительный огонь". Отличное средство для поддержания сил – имбирный отвар (опять же, если нет аллергии на имбирь или острых воспалительных процессов в органах пищеварения). Корень имбиря нарезается соломкой, добавляется кардамон, корица, кипятится на малом огне 10 минут – и готово.

Имбирь – идеальная добавка в зимние напитки, если нет проблем с желудком
Имбирь – идеальная добавка в зимние напитки, если нет проблем с желудком / Фото: Depositphotos

Затем процеживается сквозь ситечко, добавляем в напиток лимон и мед. Экспресс-вариант – натереть имбирь на терке и залить кипятком. Вообще зимой специям отводится особое место: следует выбирать согревающие по своим свойствам.

Какие специи подойдут для зимы

Кардамон – номер 1 в списке зимних специй, поскольку он помогает "изгнать холод" из организма и усилить пищеварение. Также важны кумин (зира), гвоздика, мускатный орех, черный перец, тмин, кориандр, чеснок, укроп.

Эти специи также нужны для того, чтобы мясо и бобовые лучше усвоились. Кушайте их на обед, когда пищеварительная система наиболее активна, сдабривая специям – тогда организм легко справится с сытной пищей.

Как заботиться о теле зимой?

Для укрепления тела в холода очень полезно заниматься йогой и дыхательными практиками. Не переохлаждайтесь, особенно важно держать в тепле нижнюю часть тела. Не забывайте шапку, переохлаждение головы может привести не только к простуде, но еще и к осложнениям – бронхиту, синуситу и т. д.

Для укрепления тела в холода очень полезно заниматься йогой и дыхательными практиками
Для укрепления тела в холода очень полезно заниматься йогой и дыхательными практиками / Фото: unsplash.com

Любая физическая активность поможет еще сильнее ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержит кожу в тонусе. Поэтому зимой, когда мы едим более сытную пищу, самое время начать менять свои привычки: вместо лифта – ходите по ступеням, вообще больше ходите пешком, начните делать утреннюю гимнастику, не забывайте о разминке в обеденный перерыв.

Также мы писали, какие продукты также помогут поддержать здоровье в холодную пору.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Еще больше бестселлеров
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
22 - 28 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять