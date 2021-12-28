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Гарячі та корисні – які прянощі чи спеції потрібні нам узимку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
28 грудня, 15:15
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Підтримати сили, зігріти, допомогти травленню та наповнити організм енергією допоможуть спеції та прянощі. Які з них особливо корисні взимку – у матеріалі
Прянощі та спеції потрібні нам взимку, щоб підтримати травлення та зігрітися у холоди
Прянощі та спеції потрібні нам взимку, щоб підтримати травлення та зігрітися у холоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Спеції, так у побуті ми звикли називати прянощі та приправи, як ніколи підходять для підтримки здоров'я у зимовий період . Які саме прянощі повинні бути у вашому раціоні і для чого – розповіла лікар медицини Тибету, фізіотерапевт, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва .

Олена Бєляєва
Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

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Навіщо їсти спеції та прянощі взимку?

Гвоздика, пахучий кмин і інші прянощі прийшли в нашу кухню зі Сходу, а до народної медицини – з тибетської та аюрведичної медицини. Це або сушені або свіжі частини, плоди або іншим способом оброблені частини рослин. І необов'язково гострі.

У зимовий час для підтримки здоров'я підійдуть прянощі, що зігрівають за своїми властивостями, вони не тільки "зігріють" і додадуть смак напоями та стравами. Спеції допоможуть їжі краще перетравлюватися, особливо сприяють прянощі засвоюванню м'ясних страв, бобових.

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Найкраще додавати спеції в обідні страви, адже у цей час виділяється найбільше травних ферментів. Тоді спеції ще швидше допоможуть організму впоратися із ситною, калорійною їжею, яку ми частіше їмо в холодну пору року.

Які саме спеції для зими вибрати?

Одна з топових зимових прянощів – імбир: його сирі чи перероблені кореневища використовують у національних кухнях багатьох країн світу. Що найпростіше зробити з імбиру взимку? Імбирний відвар - відмінний напій підтримки сил. Але пити його можна, якщо немає алергії на імбир чи гострих запальних процесів в органах травлення.

Імбирний відвар з медом та лимоном – відмінний напій для підтримки сил взимку
Імбирний відвар з медом та лимоном – відмінний напій для підтримки сил взимку / Фото: freepik.com

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Готувати просто, очищений корінь імбиру нарізати соломкою, залити водою, додати корицю та кардамон і прокип'ятити на невеликому вогні протягом 10 хвилин. Процідити крізь сито, остудити, додати мед та лимон. Експрес-варіант – натерти імбир на тертці та залити окропом.

Номер один зі списку зимових прянощів – це кардамон, оскільки він посилює травлення. У кардамоні багато харчових волокон, вітаміну С, калію, заліза, магнію, цинку. Ця спеція допомагає знизити шкоду від окисного стресу, знижує кількість шкідливого холестерину. А ще кардамон сприяє схудненню, оскільки стимулює вироблення жовчі та прискорює метаболізм, в результаті розщеплення жирів відбувається інтенсивніше.

Номер один зі списку зимових прянощів – це кардамон, оскільки він посилює травлення
Номер один зі списку зимових прянощів – це кардамон, оскільки він посилює травлення / Фото: freepik.com

Не ігноруйте у зимовому раціоні зіру (кумін), вона також стимулює травну систему, допомагає знизити здуття живота та метеоризм.

Кмин, особливо чорний, також використовують для поліпшення травлення: ця пряність має послаблюючу дію, посилює виділення жовчі.

Корисний взимку коріандр, ця рослина більше відома, як кінза: але коріандром називають насіння, а кінзою – листя рослини. Кінза хороша для салатів, а насіння коріандру сприяють кращому виробленню травних ферментів, відтоку жовчі. А ще коріандр має протизапальні властивості.

Також для зими підходить гвоздика (особливо її люблять класти в глінтвейн), мускатний горіх, чорний перець, часник, кріп. Мускатні горіхи беріть цілі та подрібнюйте самі, на тертці, у кавомолці або спеціальному ручному млині.

Пам'ятайте, що спеції можуть викликати алергію. Перенесення деяких з них – дуже індивідуальна річ, та ж гвоздика взагалі не рекомендована дітям і вагітним. Тому, якщо сумніваєтеся, то вживання тієї чи іншої спеції краще обговорити зі своїм сімейним лікарем.

Читайте також: "Як приготувати смачний глінтвейн – 6 рецептів".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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