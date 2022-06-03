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Есть ли витамины, которые помогут снизить уровень стресса – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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3 июня, 07:00
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Применение витаминов – во многом всего лишь психотерапия, отмечает Евгений Комаровский. Лучше полноценное и разнообразное питание, чем витаминные комплексы
Не существует витаминов, которые оказывают противострессовый эффект, уверен доктор Комаровский
Не существует витаминов, которые оказывают противострессовый эффект, уверен доктор Комаровский / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Уже который месяц подряд у нас предостаточно причин для переживаний. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, что поможет минимизировать влияние стресса на организм.

Военные действия, новости с фронта и беспокойство за будущее нашей страны вызывают тревогу у многих украинцев. Мы стараемся друг друга поддерживать, пытаемся вернуться к нормальной жизни, работаем, общаемся, но себя не обманешь: пока нет мира, трудно не думать о войне и ее разрушительных последствиях.

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ВОЗ рекомендует: лучше / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому доктору Комаровскому часто приходят вопросы о том, какой комплекс витаминов нужно пропить, чтобы не подорвать свою нервную систему и организм в целом. Есть ли такие витамины, которые улучшают самочувствие и помогают поддерживать тонус?

Применение витаминов – во многом всего лишь психотерапия, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною". – Исключением является только один из них – это витамин D. Ко всем остальным комплексным витаминам всегда есть вопросы: нужны они или нет.

Врач-педиатр высшей категории сказал, что лозунг Всемирной организации здравоохранения заключается в следующем: лучше предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов.

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Понятно, что в условиях войны говорить о правильном питании и возможности разнообразить свой рацион не приходится и поэтому прием витаминов нам не помешает. Однако не существует витаминов, которые оказывают противострессовый эффект, – ответил на запрос многих людей Евгений Комаровский.

Чтобы снизить уровень стресса, эксперт программы "Ранок з Україною" посоветовал держаться таких людей в своем окружении, которые ведут себя адекватно и спокойно. Обычно их выбор, решения и действия оказываются самыми правильными.

Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях": напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный
марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали, грозит ли нам очередная пандемия – прогноз доктора Комаровского.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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