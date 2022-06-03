Чи є вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу – відповідь лікаря Комаровського

Застосування вітамінів – багато в чому лише психотерапія, зазначає Євген Комаровський. Краще повноцінне та різноманітне харчування, ніж вітамінні комплекси

Не існує вітамінів, які мають протистресовий ефект, впевнений лікар Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже який місяць поспіль у нас достатньо причин для переживань. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, що допоможе мінімізувати вплив стресу на організм.

Військові дії, новини з фронту та занепокоєння за майбутнє нашої країни викликають тривогу у багатьох українців. Ми намагаємось один одного підтримувати, намагаємося повернутися до нормального життя, працюємо, спілкуємося, але себе не обдуриш: поки що немає миру, важко не думати про війну та її руйнівні наслідки.

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ВООЗ рекомендує: краще віддати перевагу повноцінному та різноманітному харчуванню, ніж прийому комплексних вітамінів / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому лікареві Комаровському часто приходять питання про те, який комплекс вітамінів потрібно пропити, щоб не підірвати свою нервову систему та організм у цілому. Чи є такі вітаміни, які покращують самопочуття та допомагають підтримувати тонус?

Застосування вітамінів – багато в чому лише психотерапія, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною". – Винятком є лише один із них – це вітамін D. До решти комплексних вітамінів завжди є питання: потрібні вони чи ні.

Лікар-педіатр вищої категорії сказав, що гасло Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає в наступному: краще віддати перевагу повноцінному та різноманітне харчуванню, ніж прийому комплексних вітамінів.

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Зрозуміло, що в умовах війни говорити про правильне харчування та можливість урізноманітнити свій раціон не доводиться і тому прийом вітамінів нам не завадить. Проте не існує вітамінів, які мають протистресовий ефект, – відповів на запит багатьох людей Євген Комаровський.

Щоб знизити рівень стресу, експерт програми "Ранок з Україною" порадив триматися таких людей у своєму оточенні, які поводяться адекватно та спокійно. Зазвичай їх вибір, рішення та дії виявляються найправильнішими.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" : нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний

марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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