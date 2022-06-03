Чи є вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу – відповідь лікаря Комаровського

Вже який місяць поспіль у нас достатньо причин для переживань. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, що допоможе мінімізувати вплив стресу на організм.
Військові дії, новини з фронту та занепокоєння за майбутнє нашої країни викликають тривогу у багатьох українців. Ми намагаємось один одного підтримувати, намагаємося повернутися до нормального життя, працюємо, спілкуємося, але себе не обдуриш: поки що немає миру, важко не думати про війну та її руйнівні наслідки.
Тому лікареві Комаровському часто приходять питання про те, який комплекс вітамінів потрібно пропити, щоб не підірвати свою нервову систему та організм у цілому. Чи є такі вітаміни, які покращують самопочуття та допомагають підтримувати тонус?
Застосування вітамінів – багато в чому лише психотерапія, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною". – Винятком є лише один із них – це вітамін D. До решти комплексних вітамінів завжди є питання: потрібні вони чи ні.
Лікар-педіатр вищої категорії сказав, що гасло Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає в наступному: краще віддати перевагу повноцінному та різноманітне харчуванню, ніж прийому комплексних вітамінів.
Зрозуміло, що в умовах війни говорити про правильне харчування та можливість урізноманітнити свій раціон не доводиться і тому прийом вітамінів нам не завадить. Проте не існує вітамінів, які мають протистресовий ефект, – відповів на запит багатьох людей Євген Комаровський.
Щоб знизити рівень стресу, експерт програми "Ранок з Україною" порадив триматися таких людей у своєму оточенні, які поводяться адекватно та спокійно. Зазвичай їх вибір, рішення та дії виявляються найправильнішими.
Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" : нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний
марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".
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