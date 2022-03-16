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Есть ли бактериологическое оружие в Украине – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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16 марта, 07:00
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Евгений Комаровский отметил, что бактериологические лаборатории есть в любой стране. Но никто не стал бы разработать бактериологическое оружие в центре Европы
Евгений Комаровский уверен, что бактериологического оружия в Украине нет: никто не стал бы разрабатывать такое в центре Европы
Евгений Комаровский уверен, что бактериологического оружия в Украине нет: никто не стал бы разрабатывать такое в центре Европы / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

На днях представитель российской власти заявил, что в нашей стране разрабатывалось бактериологическое оружие, а также раньше велись исследования COVID. Доктор Комаровский, которого зрители канала "Украина" привыкли видеть в программе "Ранок з Україною", поделился мнением по поводу этих провокационных "убеждений" со стороны агрессора.

Уже третью неделю на территории Украины идет война. И враг не устает выдвигать новые требования и обвинения по отношению к украинцам. На днях стало известно, что якобы в нашей стране за инициативой США разрабатывалось бактериологическое оружие. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский прокомментировал данное обвинение оккупанта.

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Бактериологические лаборатории есть в любой стране. Но когда в России рассказывают о том, что в лабораториях Харькова и Полтавы имеют дело с дизентерией и дифтерией, такое заявление уже вызывает хохот, – сказал Евгений Комаровский. – Потому применение дизентерии и дифтерии как бактериологического оружия – это просто чушь.

Кроме того, кандидат медицинских наук объяснил, что никто не стал бы разработать бактериологическое оружие в центре Европы. Также Евгений Комаровский прокомментировал утверждение агрессора, что у нас занимались исследованием коронавируса.

Заявление россии о применении дизентерии и дифтерии как бактериологического оружия – это просто чушь
Заявление россии о применении дизентерии и дифтерии как бактериологического оружия – это просто чушь / Фото: Unsplash

По словам врача, каждая лаборатория, которая связана с микробиологией и бактериологией, не могла обойти тему COVID. Везде, где есть биологи, медики и микробиологи, уже три года изучают это заболевание.

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А рассматривать коронавирус как бактериологическое оружие? Уже все убедились, что COVID в первую очередь поражает пожилых людей, а не молодых солдат, которых, с точки зрения применения этого оружия, нужно первыми вывести из строя, – объяснил Евгений Комаровский.

Чтобы понять это, достаточно иметь здравый смысл и умение рассуждать логично. Поэтому, по мнению кандидата медицинских наук, подобные заявления и обвинения – пропаганда в духе Геббельса.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: актуальные новости здесь.

Также Евгений Комаровский рассказал, "Как снизить уровень тревожности во время войны"

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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