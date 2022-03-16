Есть ли бактериологическое оружие в Украине – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский отметил, что бактериологические лаборатории есть в любой стране. Но никто не стал бы разработать бактериологическое оружие в центре Европы

Евгений Комаровский уверен, что бактериологического оружия в Украине нет: никто не стал бы разрабатывать такое в центре Европы / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

На днях представитель российской власти заявил, что в нашей стране разрабатывалось бактериологическое оружие, а также раньше велись исследования COVID. Доктор Комаровский, которого зрители канала "Украина" привыкли видеть в программе "Ранок з Україною", поделился мнением по поводу этих провокационных "убеждений" со стороны агрессора.

Уже третью неделю на территории Украины идет война. И враг не устает выдвигать новые требования и обвинения по отношению к украинцам. На днях стало известно, что якобы в нашей стране за инициативой США разрабатывалось бактериологическое оружие. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский прокомментировал данное обвинение оккупанта.

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Бактериологические лаборатории есть в любой стране. Но когда в России рассказывают о том, что в лабораториях Харькова и Полтавы имеют дело с дизентерией и дифтерией, такое заявление уже вызывает хохот, – сказал Евгений Комаровский. – Потому применение дизентерии и дифтерии как бактериологического оружия – это просто чушь.

Кроме того, кандидат медицинских наук объяснил, что никто не стал бы разработать бактериологическое оружие в центре Европы. Также Евгений Комаровский прокомментировал утверждение агрессора, что у нас занимались исследованием коронавируса.

Заявление россии о применении дизентерии и дифтерии как бактериологического оружия – это просто чушь / Фото: Unsplash

По словам врача, каждая лаборатория, которая связана с микробиологией и бактериологией, не могла обойти тему COVID. Везде, где есть биологи, медики и микробиологи, уже три года изучают это заболевание.

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А рассматривать коронавирус как бактериологическое оружие? Уже все убедились, что COVID в первую очередь поражает пожилых людей, а не молодых солдат, которых, с точки зрения применения этого оружия, нужно первыми вывести из строя, – объяснил Евгений Комаровский.

Чтобы понять это, достаточно иметь здравый смысл и умение рассуждать логично. Поэтому, по мнению кандидата медицинских наук, подобные заявления и обвинения – пропаганда в духе Геббельса.

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