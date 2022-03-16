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Чи є бактеріологічна зброя в Україні – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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16 березня, 07:00
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Євген Комаровський зазначив, що бактеріологічні лабораторії є у будь-якій країні. Але ніхто не став би розробити бактеріологічну зброю у центрі Європи.
Євген Комаровський упевнений, що бактеріологічної зброї в Україні немає: ніхто не став би розробляти таке в центрі Європи
Євген Комаровський упевнений, що бактеріологічної зброї в Україні немає: ніхто не став би розробляти таке в центрі Європи / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Днями представник російської влади заявив, що у нашій країні розроблялася бактеріологічна зброя, а також раніше велися дослідження COVID. Лікар Комаровський, якого глядачі каналу "Україна" звикли бачити у програмі "Ранок з Україною", поділився думкою з приводу цих провокаційних "переконань" сторони агресора.

Вже третій тиждень на території України йде війна. І ворог не втомлюється висувати нові вимоги та звинувачення щодо українців. Днями стало відомо, що нібито в нашій країні за ініціативою США розроблялася бактеріологічна зброя. Кандидат медичних наук Євген Комаровський прокоментував це звинувачення окупанта.

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Бактеріологічні лабораторії є у будь-якій країні. Але коли в Росії розповідають про те, що у лабораторіях Харкова та Полтави мають справу з дизентерією та дифтерією, така заява вже викликає сміх, – сказав Євген Комаровський. – Тому застосування дизентерії та дифтерії як бактеріологічної зброї – це просто нісенітниця.

Крім того, кандидат медичних наук пояснив, що ніхто не розробив би бактеріологічну зброю в центрі Європи. Також Євген Комаровський прокоментував твердження агресора, що у нас займалися дослідженням коронавірусу.

Заява росії про застосування дизентерії та дифтерії як бактеріологічної зброї – це просто нісенітниця
Заява росії про застосування дизентерії та дифтерії як бактеріологічної зброї – це просто нісенітниця / Фото: Unsplash

За словами лікаря, кожна лабораторія, пов'язана з мікробіологією та бактеріологією, не могла обійти тему COVID. Скрізь, де є біологи, медики та мікробіологи, вже три роки вивчають це захворювання.

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А розглядати коронавірус як бактеріологічну зброю? Вже всі переконалися, що COVID насамперед вражає людей похилого віку, а не молодих солдатів, яких, з точки зору застосування цієї зброї, потрібно першими вивести з ладу, – пояснив Євген Комаровський.

Щоб зрозуміти це, достатньо мати здоровий глузд і вміння розмірковувати логічно. Тому, на думку кандидата медичних наук, подібні заяви та звинувачення – пропаганда на кшталт Геббельса.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини тут.

Також Євген Комаровський розповів, "як знизити рівень тривожності під час війни"

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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