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Как снизить уровень тревожности во время войны – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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15 марта, 07:00
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Тревожность после артобстрела просто зашкаливает, но Евгений Комаровский не советует успокаиваться с помощью таблеток или алкоголя. Важно – просчитать риски заранее
Чтобы снизить уровень тревожности во время войны, не стоит налегать на лекарства, это снижает способность здраво мыслить
Чтобы снизить уровень тревожности во время войны, не стоит налегать на лекарства, это снижает способность здраво мыслить / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Многие люди сегодня признаются, что им очень трудно успокоиться после взрывов или артобстрела. Поэтому они сразу начинают читать новостную ленту и звонят родным, едят все подряд и не могут заснуть.

Доктор Комаровский, который с прошлого года давал советы зрителям программы "Утро с Украиной" на канале "Украина", рассказал, как снять напряжение.

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Нужно трезво мыслить, поэтому не стоит рассчитывать на то, что с помощью таблеток или алкоголя можно привести себя в порядок
Нужно трезво мыслить, поэтому не стоит рассчитывать на то, что с помощью таблеток или алкоголя можно привести себя в порядок

Что мы делаем, когда снова и снова чувствуем себя в опасности? Кто-то из нас начинает много есть, принимает успокаивающие препараты или выбирает алкоголь.

Большинство успокаивающих средств очень серьезно влияют на координацию движений, поэтому такие лекарства резко повышают вероятность травматизма, – объяснил Евгений Комаровский. – И когда нужно быстро куда-то бежать, вы разобьете себе голову на фоне этих препаратов.

По словам кандидата медицинских наук, нам нужно трезво мыслить, поэтому не стоит рассчитывать на то, что с помощью таблеток или алкоголя можно привести себя в порядок.

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Сегодня самое страшное – остаться одному. Поэтому нужно всегда выделять в окружении человека, который выглядит спокойным, держит себя в руках и принимает правильное решение, – посоветовал доктор Комаровский. – Причем таким сообществом может быть десяток человек даже в бомбоубежище. Определите, кто из них ведет себя адекватно, не паникует, и просто позвольте ему делегировать принятие коллективных решений.

Евгений Комаровский считает, что сегодня очень важно быть готовым к всевозможным неприятностям, поэтому необходимо здраво просчитать риски: "Что мы будем делать, если нас завалит, вдруг пропадет связь, отключат свет?"

Вне всякого сомнения, мы и дальше будем бороться, но главное – правильно настроиться. Давайте решим для себя, что все закончится через год, и обрадуемся, когда победим через две недели, – предложил кандидат медицинских наук.

Каждому из нас очень важно не просеивать информацию и оставлять только позитив, а понять, что впереди нас ждет еще много разных событий, но мы, конечно же, победим.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости здесь

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Также важно не только сохранять трезвый ум, но и нормально питаться, читайте "Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов – советы Евгения Клопотенко".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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