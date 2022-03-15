Как снизить уровень тревожности во время войны – ответил доктор Комаровский

Тревожность после артобстрела просто зашкаливает, но Евгений Комаровский не советует успокаиваться с помощью таблеток или алкоголя. Важно – просчитать риски заранее

Чтобы снизить уровень тревожности во время войны, не стоит налегать на лекарства, это снижает способность здраво мыслить / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Многие люди сегодня признаются, что им очень трудно успокоиться после взрывов или артобстрела. Поэтому они сразу начинают читать новостную ленту и звонят родным, едят все подряд и не могут заснуть.

Доктор Комаровский, который с прошлого года давал советы зрителям программы "Утро с Украиной" на канале "Украина", рассказал, как снять напряжение.

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Нужно трезво мыслить, поэтому не стоит рассчитывать на то, что с помощью таблеток или алкоголя можно привести себя в порядок

Что мы делаем, когда снова и снова чувствуем себя в опасности? Кто-то из нас начинает много есть, принимает успокаивающие препараты или выбирает алкоголь.

Большинство успокаивающих средств очень серьезно влияют на координацию движений, поэтому такие лекарства резко повышают вероятность травматизма, – объяснил Евгений Комаровский. – И когда нужно быстро куда-то бежать, вы разобьете себе голову на фоне этих препаратов.

По словам кандидата медицинских наук, нам нужно трезво мыслить, поэтому не стоит рассчитывать на то, что с помощью таблеток или алкоголя можно привести себя в порядок.

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Сегодня самое страшное – остаться одному. Поэтому нужно всегда выделять в окружении человека, который выглядит спокойным, держит себя в руках и принимает правильное решение, – посоветовал доктор Комаровский. – Причем таким сообществом может быть десяток человек даже в бомбоубежище. Определите, кто из них ведет себя адекватно, не паникует, и просто позвольте ему делегировать принятие коллективных решений.

Евгений Комаровский считает, что сегодня очень важно быть готовым к всевозможным неприятностям, поэтому необходимо здраво просчитать риски: "Что мы будем делать, если нас завалит, вдруг пропадет связь, отключат свет?"

Вне всякого сомнения, мы и дальше будем бороться, но главное – правильно настроиться. Давайте решим для себя, что все закончится через год, и обрадуемся, когда победим через две недели, – предложил кандидат медицинских наук.

Каждому из нас очень важно не просеивать информацию и оставлять только позитив, а понять, что впереди нас ждет еще много разных событий, но мы, конечно же, победим.

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Также важно не только сохранять трезвый ум, но и нормально питаться, читайте "Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов – советы Евгения Клопотенко".