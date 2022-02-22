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В баре, супермаркете или на улице – ТОП-10 самых опасных мест заражения коронавирусом

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 февраля, 17:00
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Где выше риск заразиться коронавирусом? Оказывается, в офисе он ниже, чем в тренажерном зале. А на приеме у врача или прогулке с друзьями – и того меньше
Риск заразиться коронавирусом высок в баре, а вот на улице, даже гуляя с друзьями, риск меньше
Риск заразиться коронавирусом высок в баре, а вот на улице, даже гуляя с друзьями, риск меньше / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Риски заразиться ковидом, судя по последним данным МОЗ Украины, у всех нас выросли: за последние сутки выявили 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (COVID-19) . К сожалению, также зафиксированы и 287 смертей от ковида, 8 из них – в столице. Список самых опасных мест в плане заражения ковидом составил и опубликовал "Коронавирус инфо".

Так, больше всего мы рискуем подцепить ковид в баре, в церкви, то есть на релегиозной церемонии, на спортивном стадионе и музыкальном фестивале/концерте- 9 баллов риска. Чуть ниже, но достаточно высоки шансы заразиться коронавирусом в тренажерном зале (8 баллов), парикмахерской (7 баллов), за неделю работы в офисе (6 баллов) и в торговом центре (5 баллов).

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Больше всего мы рискуем подцепить ковид в баре, в церкви, то есть на релегиозной церемонии, на спортивном стадионе или музыкальном фестивале/концерте
Больше всего мы рискуем подцепить ковид в баре, в церкви, то есть на релегиозной церемонии, на спортивном стадионе или музыкальном фестивале/концерте / Фото: коронавірус_інфо

Далее по убыванию идут школы, общественный транспорт, прогулки с друзьями и посещение магазина. И меньше всего рискует заразиться ковидом тот, кто покупает продукты на вынос и получает посылки. МОЗ Украины по-прежнему просит не игнорировать правила профилактики заболеваемости ковидом – ношение масок, соблюдение личной гигиены и вакцинацию.

Меньше всего рискует заразиться ковидом тот, кто покупает продукты на вынос и получает посылки
Меньше всего рискует заразиться ковидом тот, кто покупает продукты на вынос и получает посылки / Фото: freepik.com

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Также ранее мы писали, почему несмотря на рост заболеваемости, многие страны отказываются от карантина, читайте: "Ограничения при омикроне – опасно ли отменять карантин, когда заболеваемость растет, ответил доктор Комаровский".

Также вам может быть интересно, как не стоит лечить ковид и ОРВИ народными методами, читайте: "Дышать над картошкой при ковиде и ОРВИ – почему это плохая идея".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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