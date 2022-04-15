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Лікар Комаровський розповів, як морально допомогти своєму чоловікові на війні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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15 квітня, 07:00
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Якщо ваш чоловік на фронті зі зброєю в руках, Євген Комаровський радить не скаржитися, а сказати, що ви чекаєте на чоловіка з перемогою додому. Йому буде важливо це чути
Морально допомогти своєму чоловікові на війні можна словами підтримки телефоном, а не скаргами та риданнями - так зробите ще гірше
Морально допомогти своєму чоловікові на війні можна словами підтримки телефоном, а не скаргами та риданнями - так зробите ще гірше / Фото: Колаж: Сьогодні, life-after-

Коли ваш чоловік зі зброєю в руках захищає країну від російського вторгнення, важко залишатися спокійним і бути в хорошому настрої. Переживання і тривога все одно дають себе знати. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський розповів, як важливо і потрібно спілкуватися з коханою людиною за умов бойових дій.

Якщо ваш чоловік на фронті
Якщо ваш чоловік на фронті / Фото: Getty Images

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Коли жінка чує в слухавці рідний голос, то почувається в безпеці. Але саме рідній людині хочеться розповісти про свої страхи та переживання. От тільки чи варто так чинити?

Якщо ви розмовляєте телефоном з коханою людиною, яка нині захищає країну, не розповідайте їй про те, як вам важко, – порадив Євген Комаровський. – Тому що йому стає ще важче.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", найскладніше для чоловіка – розуміння того, що він нічого не може зробити у скрутній ситуації. У результаті ненависть до ворога, яка і так є, починає домінувати над здоровим глуздом. А коли захльостують емоції – людина часто ухвалює неправильні рішення. Тому давайте залишимо скарги на той час, коли ми переможемо.

Якщо ваш чоловік на фронті зі зброєю в руках, ваші ридання по телефону – це додатковий фактор ризику для його життя, – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Як би вам не було важко, кажіть, що у вас все добре: є їжа, дах над головою, ліки.

Експерт сказав, що залишатися спокійною, посміхатися і не змушувати коханого чоловіка переживати за вас – це ідеальний варіант допомоги. Сказати, що ви чекаєте на чоловіка з перемогою додому – найважливіше, що йому хочеться почути у бойових умовах.

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Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт : читайте актуальні новини.

Також доктор Комаровський дав поради, як повернути дітей до звичайного життя

А раніше відомий педіатр пояснив, як позбутися печії правильно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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