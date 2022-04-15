Лікар Комаровський розповів, як морально допомогти своєму чоловікові на війні

Якщо ваш чоловік на фронті зі зброєю в руках, Євген Комаровський радить не скаржитися, а сказати, що ви чекаєте на чоловіка з перемогою додому. Йому буде важливо це чути

Морально допомогти своєму чоловікові на війні можна словами підтримки телефоном, а не скаргами та риданнями - так зробите ще гірше / Фото: Колаж: Сьогодні, life-after-

Коли ваш чоловік зі зброєю в руках захищає країну від російського вторгнення, важко залишатися спокійним і бути в хорошому настрої. Переживання і тривога все одно дають себе знати. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський розповів, як важливо і потрібно спілкуватися з коханою людиною за умов бойових дій.

Якщо ваш чоловік на фронті / Фото: Getty Images

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Коли жінка чує в слухавці рідний голос, то почувається в безпеці. Але саме рідній людині хочеться розповісти про свої страхи та переживання. От тільки чи варто так чинити?

Якщо ви розмовляєте телефоном з коханою людиною, яка нині захищає країну, не розповідайте їй про те, як вам важко, – порадив Євген Комаровський. – Тому що йому стає ще важче.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", найскладніше для чоловіка – розуміння того, що він нічого не може зробити у скрутній ситуації. У результаті ненависть до ворога, яка і так є, починає домінувати над здоровим глуздом. А коли захльостують емоції – людина часто ухвалює неправильні рішення. Тому давайте залишимо скарги на той час, коли ми переможемо.

Якщо ваш чоловік на фронті зі зброєю в руках, ваші ридання по телефону – це додатковий фактор ризику для його життя, – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Як би вам не було важко, кажіть, що у вас все добре: є їжа, дах над головою, ліки.

Експерт сказав, що залишатися спокійною, посміхатися і не змушувати коханого чоловіка переживати за вас – це ідеальний варіант допомоги. Сказати, що ви чекаєте на чоловіка з перемогою додому – найважливіше, що йому хочеться почути у бойових умовах.

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