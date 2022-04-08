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Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от изжоги правильно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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8 апреля, 07:00
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Изжогу нельзя терпеть: если она возникает иногда, попробуйте антациды, но не соду! Когда ситуация более сложная, препарат подберет врач, советует Евгений Комаровский
Избавиться от изжоги помогут антацидные препараты, они нейтрализуют соляную кислоту - советует доктор Комаровский
Избавиться от изжоги помогут антацидные препараты, они нейтрализуют соляную кислоту - советует доктор Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за постоянного стресса и невозможности в военное время правильно питаться может возникнуть изжога. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, почему ее ни в коем случае нельзя терпеть и как можно быстро нейтрализовать ощущение жжения за грудиной.

Когда появляется изжога, хочется тут же себе помочь. Самое неправильное действие – выпить раствор соды. Многие люди уверены, что щелочь нейтрализует соляную кислоту, которая раздражает пищевод. Однако это ошибочное мнение.

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Изжогу категорически нельзя терпеть, потому что из-за раздражения пищевода возникает сильнейший воспалительный процесс, – предупредил Евгений Комаровский. – Поэтому нужно немедленно нейтрализовать данный дискомфорт.

По словам эксперта программы "Ранок з Україною", самый простой способ борьбы с изжогой – антацидные препараты. Они нейтрализуют соляную кислоту. Если изжога возникает от случая к случаю, и когда вы выпиваете таблетку, дискомфорт исчезает, тогда антациды вам действительно подойдут, отмечает кандидат медицинских наук.

Если изжога возникает каждый день и вам приходится часто пить антациды, то следует обратиться к врачу для подбора лечения
Если изжога возникает каждый день и вам приходится часто пить антациды, то следует обратиться к врачу для подбора лечения / Фото: Depositphotos

Но если изжога возникает каждый день, и вам приходится часто пить лекарство, тогда этот способ лечения вам не подойдет. В таком случае вам нужно лекарство, которое подавляет желудочную секрецию, советует доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". Однако после первой же таблетки люди обычно забывают про изжогу и поэтому перестают принимать препарат.

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Если жжение регулярное, это означает, что у вас воспаление пищевода, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною". – Значит, вам нужно попить препарат две-три недели, чтобы оно прошло.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: актуальные новости здесь.

Также ранее доктор Комаровский назвал две причины появления кашля и способы его лечения.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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