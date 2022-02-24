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Доктор Комаровский назвал 8 правил профилактики варикоза

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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24 февраля, 06:00
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Чтобы избежать варикоза, Евгений Комаровский советует как можно реже надевать обувь на высоком каблуке, следить за весом, больше двигаться и бросить курить
Среди правил профилактики варикоза от Евгения Комаровского - меньше носить каблуки, следить за весом, больше двигаться и бросить курить
Среди правил профилактики варикоза от Евгения Комаровского - меньше носить каблуки, следить за весом, больше двигаться и бросить курить / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Если у вас есть склонность к варикозу или вы ведете малоактивный образ жизни, тогда советы доктора Комаровского в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" помогут пересмотреть свои привычки и улучшить состояние здоровья.

Как известно, в венах ног есть определенные клапаны, которые не дают крови вернуться, а сокращаются вены потому, что рядом находятся мышцы. То есть когда мы двигаемся, мышцы ног заставляют кровь течь по вене.

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Следует любой ценой избегать ситуаций, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Поэтому если вам приходится много сидеть, нужно время от времени вставать и ходить.

Чтобы избежать варикоза, важно избегать ситуаций, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами
Чтобы избежать варикоза, важно избегать ситуаций, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами / Фото: unsplash.com

Но в чем особенность современной жизни? Многие из нас часами неподвижно сидят на рабочем месте. В результате возникает поражение вен.

При малоподвижном образе жизни кровь застаивается в венах, они расширяются. То есть возникают участки сосудов, где кровь практически не движется, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Там могут образовываться тромбы и воспалительные процессы.

Кандидат медицинских наук назвал восемь правил профилактики варикоза, которым желательно следовать, чтобы избежать осложнений.

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  1. Следите за весом, потому что ожирение – один из факторов риска. Чем больше масса тела, тем труднее мышце придавить вену.
  2. Пейте много воды. Например, сухой воздух в помещении увеличивает риск сгущения крови и вероятность образования тромбов.
  3. Откажитесь от курения. Это один из серьезных факторов риска развития варикоза.
  4. Больше двигайтесь.
  5. Займитесь спортом. Например, плавание, езда на велосипеде.
  6. Три раза в день по 15 мин полежать в таком положении, чтобы ноги были выше уровня сердца.
  7. Как можно реже надевать обувь на высоком каблуке. Нога в таком положении больше устает.
  8. Носите компрессионные чулки и для профилактики, и для лечения варикоза. Особенно если вы перемещаетесь воздушным транспортом. Любой полет продолжительностью более двух часов – прямое показание к использованию компрессионных чулок.

Если под кожей есть расширенная вена, где застаивается кровь, то при ношении компрессионных чулок мы сдавливаем эту вену, и кровь перемещается по глубоким венам, которые работают более надежно", – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы ранее писали, как облегчить симптомы варикоза, читайте: "Как быстро снять тяжесть в ногах – поможет самомассаж стоп в домашних условиях".

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А еще вам может быть интересно, чем еще опасна сидячая работа, читайте: "Зачем делать разминку на работе и чем опасна гиподинамия".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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