Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Найкращі меми дня

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Made in Ukraine

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський назвав 8 правил профілактики варикозу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб уникнути варикозу, Євген Комаровський радить якомога рідше взувати взуття на високих підборах, стежити за вагою, більше рухатися та кинути курити
Серед правил профілактики варикозу від Євгена Комаровського – менше носити підбори, стежити за вагою, більше рухатися та кинути палити
Серед правил профілактики варикозу від Євгена Комаровського – менше носити підбори, стежити за вагою, більше рухатися та кинути палити / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є схильність до варикозу або ви ведете малоактивний спосіб життя, тоді поради лікаря Комаровського у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" допоможуть переглянути свої звички та покращити стан здоров'я.

Як відомо, у венах ніг є певні клапани, які не дають крові повернутися, а скорочуються вени тому, що поруч знаходяться м'язи. Тобто коли ми рухаємося, м'язи ніг змушують кров текти по вені.

Реклама

Слід за будь-яку ціну уникати ситуацій, коли ви тривалий час перебуваєте у нерухомому положенні з опущеними ногами, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Тому якщо вам доводиться багато сидіти, треба час від часу вставати та ходити.

Щоб уникнути варикозу, важливо уникати ситуацій, коли ви тривалий час перебуваєте у нерухомому положенні з опущеними ногами
Щоб уникнути варикозу, важливо уникати ситуацій, коли ви тривалий час перебуваєте у нерухомому положенні з опущеними ногами / Фото: unsplash.com

Але у чому особливість сучасного життя? Багато хто з нас годинами нерухомо сидять на робочому місці. В результаті виникає ураження вен.

За малорухливого способу життя кров застоюється у венах, вони розширюються. Тобто, виникають ділянки судин, де кров практично не рухається, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Там можуть утворюватися тромби та запальні процеси.

Кандидат медичних наук назвав вісім правил профілактики варикозу, яким бажано слідувати, щоб уникнути ускладнень

Реклама
  1. Стежте за вагою, тому що ожиріння – один із факторів ризику. Що більша маса тіла, то важче м'язам придавити вену.
  2. Пийте багато води. Наприклад, сухе повітря у приміщенні збільшує ризик згущення крові та ймовірність утворення тромбів.
  3. Відмовтеся від куріння. Це один із серйозних факторів ризику розвитку варикозу.
  4. Більше рушайте.
  5. Займіться спортом. Наприклад, плавання, їзда велосипедом.
  6. 3 рази на день по 15 хв. полежати в такому положенні, щоб ноги були вищими за рівень серця.
  7. Як можна рідше одягати взуття на високих підборах. Нога у такому становищі більше втомлюється.
  8. Носіть компресійні панчохи і для профілактики, і для лікування варикозу. Особливо якщо ви рухаєтеся повітряним транспортом. Будь-який політ тривалістю понад дві години – пряме показання до використання компресійних панчох.

Якщо під шкірою є розширена вена, де застоюється кров, то при носінні компресійних панчох ми здавлюємо цю вену, і кров переміщається глибокими венами, які працюють надійніше", – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми раніше писали, як полегшити симптоми варикозу, читайте: "Як швидко зняти важкість у ногах – допоможе самомасаж стоп у домашніх умовах".

Реклама

А ще вам може бути цікаво, чим ще небезпечна сидяча робота, читайте: "Навіщо робити розминку на роботі та чим небезпечна гіподинамія".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти