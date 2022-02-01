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Детокс – 5 основных ошибок, которые мы допускаем при "чистке" организма

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 февраля, 12:45
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Детокс после праздников или желание "почистить" печень или похудеть за неделю перед важным событием может подорвать здоровье. Как этого избежать – в статье
Основные ошибки, которые мы допускаем при «чистке» организма и детоксе - это жесткие диеты и прием слабительного
Основные ошибки, которые мы допускаем при «чистке» организма и детоксе - это жесткие диеты и прием слабительного / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Сесть ли на диету перед 14 февраля или похудеть к 8 марта, когда после новогодних застолий набрали вес или "шалит" поджелудочная? Нужна ли нам чистка организма и детокс после праздников и перед ними – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Детокс после праздников, что может пойти не так?

Новогодние праздники наконец позади и ко многим пришло осознание, сколько было выпито и съедено. И что теперь обязательно нужно что-то почистить, разгрузить, срочно посидеть на диете или начать детокс-программу. Увы, часто вместо желаемого улучшения человек получает обратное.

Что делают чаще всего – резко исключают из рациона определенные продукты или стараются меньше есть. Вообще здоровому человеку достаточно есть 3 раза в день, но прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы, а не только листья салата.

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Различные детокс-марафоны могут навредить, если у человека уже есть проблемы со здоровьем. Такие марафоны рассчитаны на априори здорового человека. У профессиональных нутрициологов есть марафон-пакеты, которые предполагают коррекцию исходя из хронических патологий человека.

Различные детокс-марафоны могут навредить, если у человека уже есть проблемы со здоровьем
Различные детокс-марафоны могут навредить, если у человека уже есть проблемы со здоровьем / Фото: freepik.com

Но когда человек сам решает "почиститься" и, например, начинает пить по 4 литра жидкости в день, не меняя при этом образ жизни, то легко "заработать" отеки, повышенное давление и т.д. Такие случаи не единичны.

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Какие основные ошибки при детоксе организма?

Одна из ошибок – резко убрать сладости из вашего меню. Это вызовет еще больший дискомфорт, поэтому сладости можно оставить, но в разумных количествах: для мужчин рекомендации употреблять не больше 9 чайных ложек сахара в сутки, для женщин – не более 6.

Также ошибочно садиться на жесткую диету. Этого не следует делать, потому что резкое ограничение калорий в еде, которую вы кушаете, организм воспримет? как стресс. И будет максимально стараться компенсировать дефицит из той еды, которую вы все-таки едите во время такой "разгрузки".

Ошибочно садиться на жесткую диету, гораздо эффективнее перейти на здоровое питание
Ошибочно садиться на жесткую диету, гораздо эффективнее перейти на здоровое питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Изначально правда может показаться, что вес немного ушел, потому что организм покинет вода. На этом и все, включая огромный вред такой диеты для желудка и желчного пузыря.

Пить до 4-х и более литров воды в сутки – тоже опасно для здоровья. Это может отразиться на почках и сердечно-сосудистой системе, особенно если уже есть проблемы. Чистой воды следует пить столько, сколько хочется, а не высчитывать 30 мл/кг и т.д. Эти данные уже не актуальны.

Не следует также принимать ударные дозы магния или желчегонных средств для чистки печени или кишечника. Диарея после такого "детокса" – вовсе неполезна, и не имеет ничего общего с очищением. Так вы лишь ускоряете перистальтику кишечника, в итоге всасывание всех полезных веществ нарушается, жидкость теряется, погибает полезная микрофлора кишечника.

Желание самостоятельно пропить курс добавок с названием "детокс" может всего лишь опустошить ваш кошелек, и даже навредить здоровью. Прием любых препаратов нужно согласовывать с врачом.

Так что лучше пить при детоксе?

Если вам очень хочется сделать что-то полезное для организма, то пить лучше чистую воду, а не желчегонные чаи и напитки, или фреши. Можно "пропустить" и бокальчик красного вина, но не ежедневно.

При детоксе организма пить лучше воду, а не желчегонные чаи и
При детоксе организма пить лучше воду, а не желчегонные чаи и / Фото: freepik.com

Важный момент, если вы корректируете питание, да и в целом обратите внимание на ваш стул. Нормальна частота дефекации – от 3-х раз вдень, до 3-х раз в неделю. Но при этом стул должен быть оформлен, без примесей слизи, крови или непереваренной пищи.

Также мы писали "Как выбрать детокс-программу для себя".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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