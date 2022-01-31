Зачем нужен детокс организма и как выбрать программу для себя

В интернете немало детокс-программ, но бездумное "очищение" организма может навредить. Подобрать продукты для детокса индивидуально сможет только врач

Детокс организма - это лишь временная мера, а выбрать программу для себя поможет врач / Фото: unsplash.com

Детокс – очень популярный метод очищения организма от токсинов, к которому все чаще прибегают украинцы. В глобальной сети сегодня можно найти множество вариантов такой диеты, однако безопасны ли они?

Ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Лилия Ребрик и Григорий Герман выяснили, какие бывают детокс-программы и чем следует руководствоваться при выборе своей идеальной диеты.

Реклама

Лилия Ребрик и Григорий Герман / Фото: пресс-служба

На месяц отказаться от жареной и острой пищи, кофе и алкоголя – такова обычная программа детокса. Однако результаты таких экспериментов поражают – организм очищается, улучшается общее состояние, укрепляется иммунитет и даже перестают прогрессировать аллергические проявления.

Сейчас в интернете можно найти немало детокс-программ, например, употреблять только овощи и фрукты, пить сами соки, голодать или использовать специальные порошки и таблетки вместо еды. Но что лучше выбрать?

Реклама

Детокс – это облегченная ситуация для желудочно-кишечного тракта. Но это не совсем сбалансированная диета, ведь, как правило, в ее основе лежат углеводные продукты, – поделилась диетолог Лариса Гончарова в эфире канала "Украина".

Сидеть на такой диете следует от недели до месяца. За это время организм должен очистить от токсинов печень, желудочно-кишечный тракт, лимфатическую и кровеносную системы.

Важно пить достаточное количество воды каждый день, ведь вместе с едой в организм поступают не только полезные вещества, но и небезопасные остатки: загустители, подсластители и стабилизаторы – их нужно выводить, – комментирует диетолог.

Кроме того, лучше отказаться от газированных напитков, пакетированного сока, чая, кофе и алкоголя. Среди продуктов исключить рафинированное масло, сахар, муку, белый рис, консервы и полуфабрикаты. И главное – чтобы выбрать "правильную" детокс-диету, следует обратиться к специалистам, ведь каждый организм уникален.

На время детокса откажитесь от газировки, пакетированного сока, кофе и алкоголя, употребляйте больше овощей и фруктов / Фото: unsplash.com

Реклама

Каждому человеку важно брать из этой системы то, что необходимо именно ему. Нужно подбирать продукты вместе с врачом, учитывая геном, иммунную систему и биохимические процессы. С таким подходом ваш организм самостоятельно начнет выводить токсины, – рассказала Лариса Гончарова в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы писали "Что такое читмил и всем ли он подходит".