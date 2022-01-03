Что пить ребенку, чтобы быстрее выздороветь – доктор Комаровский дал совет

Врач-педиатр высшей категории уже неоднократно говорил в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" о том, как важно питье во время болезни. Но как быть, если ребенок отказывается от напитков, которые вы выбираете? Что рекомендуют врачи во всем мире? Оказывается, такое средство все-таки есть. Доктор Комаровский рассказал, как помочь ребенку избежать стационара и капельницы.
По словам доктора Комаровского, в большинстве цивилизованных стран главным показанием к тому, что ребенка надо лечить в условиях стационара, является дефицит жидкости в организме.
Поэтому врачи во всем мире рекомендуют родителям, которые оказывают детям помощь в домашних условиях, в первую очередь обращать внимание на признаки дефицита жидкости в организме, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Это сухая кожа, сухие слизистые оболочки, редкое мочеиспускание и концентрированная моча.
Если ребенок отказывается пить, а вы заметили вышеуказанные признаки, то малыша придется положить в стационар и прокапать. Но капельницы можно избежать, если вы найдете тот напиток, который ребенок согласится пить. Например, это чай, минеральная вода, компот.
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Врачи считают, что самый лучший вариант для питья во время любой детской болезни, – это средство для пероральной регидратации, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Речь идет о специальном медицинском препарате, который содержит главный источник энергии – глюкозу и основные минеральные соли.
Если у вас есть дети – данное средство обязательно должно быть в домашней аптечке. Оно разводится в определенном количестве воды, которое указано в инструкции для применения.
Единственно, на что нужно обратить внимание: раствор после добавления воды может быть соленый или сладкий. И никогда заранее нельзя сказать, какой раствор захочет пить ребенок, – сказал врач-педиатр высшей категории.
Казалось бы, все дети выберут сладкий напиток. Но бывают такие болезни, когда ребенок теряет много соли, и тогда ему инстинктивно хочется соленой жидкости. Поэтому доктор Комаровский рекомендует иметь два средства для пероральной регидратации: солоноватое и сладковатое.
Развели одно и второе средства, дали ребенку попробовать. Он сам выберет, что ему пить. Данный раствор будет идеальным напитком во время болезни, – сказал кандидат медицинских наук.
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