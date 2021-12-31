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Что делать, если у ребенка не сбивается температура – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
31 декабря, 07:30
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Если у ребенка температура, то при его самолечении можно использовать всего два препарата. Евгений Комаровский ответил, что это парацетамол и ибупрофен
Если у ребенка не сбивается температура, то нужно обратиться за помощью к врачу
Если у ребенка не сбивается температура, то нужно обратиться за помощью к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда держится высокая температура, то родители готовы купить любое лекарство, лишь бы ребенку стало лучше. Их вполне можно понять. Но все ли средства хороши? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, какие препараты можно дать при самолечении и как с помощью простых методов понизить температуру.

Что дать ребенку при температуре?

Что мы сразу делаем, когда у ребенка поднимается температура? Чаще всего самостоятельно выбираем лекарство или обращаемся за советом к человеку, чье мнение нам важно услышать. Например, звоним маме или подругам.

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Родители должны знать, что существует всего два препарата, которые можно использовать при самолечении. Это парацетамол и ибупрофен, – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Если же кто-то советует дать ребенку аспирин или анальгин, не слушайте таких людей.

Чтобы сбить температуру у ребенка, ему можно давать только парацетамол и ибупрофен
Чтобы сбить температуру у ребенка, ему можно давать только парацетамол и ибупрофен / Фото: freepik.com

Детям можно принимать только парацетамол и ибупрофен. Прием других препаратов в порядке самолечения – это уже преступление, предупредил врач-педиатр высшей категории.

Если вы занимаетесь самолечением, то отсутствие эффекта после принятия жаропонижающих средств является "звоночком", что вам нужно обратиться за помощью к врачу, – добавил Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина".

Что такое отсутствие эффекта? Некоторые родители считают: если у ребенка была температура 39 градусов, а после приема жаропонижающего средства она не уменьшилась до 36,6 – это означает, что данное лекарство не помогает.

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Почему температура у ребенка не сбивается?

Но на самом деле они ошибаются. Если температура опустилась хотя бы на градус, значит, эффект есть.

Однако существуют факторы, которые принципиально влияют на эффективность жаропонижающих средств. Во-первых, это дефицит жидкости в организме.

Если в организме мало жидкости, ребенку попросту нечем потеть, – объяснил кандидат медицинских наук. – Поэтому жаропонижающее средство не может проявить свое действие.

Тогда первое, что важно сделать – напоить ребенка. Самое простое – приготовить вкусный компот.

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Во-вторых, очень важна температура воздуха в помещении, где находится ребенок. Известно, что температура воздуха, который выдыхает ребенок, равна температуре тела. Поэтому если малыш находится в помещении, где температура воздуха примерно 24 градуса, то происходит следующее. Ребенок вдохнул "24 градуса" и выдохнул "38 градусов".

Температура окружающего воздуха – чуть ли не главный фактор, который влияет на эффективность жаропонижающих средств, – сказал доктор Комаровский. – Например, если температура в помещении равно 18 градусам, тогда ребенок будет терять огромное количество тепла.

То есть при одной и той же вирусной инфекции у ребенка, который находится в слишком теплом и непроветриваемом помещении, температура будет равна 38,5, а у ребенка в прохладной и чистой комнате она будет 37,2 градуса.

Жаропонижающее средство не может проявить свое действие, если ребенок пьет мало жидкости
Жаропонижающее средство не может проявить свое действие, если ребенок пьет мало жидкости / Фото: freepik.com

Поэтому сначала нужно тепло одеть малыша, проветрить помещение, чтобы воздух был прохладным, дать теплый напиток, и тогда уже не возникнет вопрос: "Как сбить температуру?"

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также читайте, "Что делать, если у ребенка пропал голос".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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