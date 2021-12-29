Что делать, если пропал голос у ребенка – совет доктора Комаровского

Осиплость голоса у взрослого менее опасна, а у ребенка – это может быть риск остановки дыхания. Обязательно ли обращаться к врачу, рассказал Евгений Комаровский

Если пропал голос у ребенка, то нужно обязательно обратиться к врачу, а ночью проверять состояние малыша / Фото: Коллаж: Сегодня

Хоть раз в жизни такое случалось со многими из нас – вдруг появлялась охриплость, было трудно дышать, голос становился сиплым. Доктор Комаровский в программе "Ранок з "Україною" на канале "Украина" объяснил, как улучшить состояние и почему нужно быть особенно внимательным, если такие симптомы появились у ребенка.

Хрипите, когда вам нужно что-нибудь сказать? Трудно дышать и выговаривать слова? Лучше всего в таком случае помолчать и не напрягать голосовые связки, советует Евгений Комаровский.

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Если у ребенка охрип или вообще пропал голос, то ему лучше помолчать и не напрягать голосовые связки / Фото: unsplash.com

По словам кандидата медицинских наук, прежде всего нужно понимать, что охриплость и осиплость появляются при воспалительном процессе в голосовых связках. Причем осиплость – это просто воспалительный процесс, а охриплость указывает на то, что возник отек гортани и к тому же на голосовых связках есть небольшое количество мокроты.

Чаще всего это бывает при ОРВИ, когда воспалительный процесс локализуется в гортани, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – То есть осиплость и охриплость – это классический симптом ларингита.

В данном случае важен не только голосовой покой. Если вы находитесь в помещении, где сухой и теплый воздух, у вас отек гортани, к тому же засохла слизь – все это приведет к тому, что дыхание станет затрудненным. Поэтому нужна теплая одежда, а также теплый и прохладный воздух. Кроме того, необходимо постоянно пить что-нибудь теплое.

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Что касается препаратов, то сегодня есть огромное количество лекарств местного действия, в состав которых входят всякие ароматические масла, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Их пары оказывают благоприятное действие, не дают слизи накапливаться в области голосовых связок, увлажняют слизистые поверхности.

Врач-педиатр предупредил, что осиплость и охриплость у взрослых и у детей – это принципиально разные симптомы по степени беспокойства.

Осиплость голоса у детей – один из симптомов болезни, которая называется – ложный круп, – объяснил доктор Комаровский.

То есть осиплость голоса у взрослого человека указывает на отечность гортани, а осиплость у ребенка – это действительно затрудненное дыхание.

Осиплость голоса у детей – один из симптомов ложного крупа, важно показать ребенка врачу / Фото: freepik.com

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Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу, а ночью проверять состояние ребенка, потому что детям обычно становится хуже именно в этом время суток. И самое главное – в помещении должен быть чистый и прохладный воздух.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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