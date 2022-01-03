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Що пити дитині, щоб швидше одужати – лікар Комаровський порадив

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 січня, 09:00
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Якщо дитина захворіла, приготуйте їй спеціальний розчин для регідратації. Цей засіб обов'язково має бути вдома, зазначив Євген Комаровський
Дитині, щоб швидше видужати, треба дати пити спеціальний розчин для регідратації
Дитині, щоб швидше видужати, треба дати пити спеціальний розчин для регідратації / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-педіатр вищої категорії вже неодноразово говорив у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" про те, як важливе питво під час хвороби . Але як бути, якщо дитина відмовляється від напоїв, які ви вибираєте? Що рекомендують лікарі у всьому світі? Виявляється, такий засіб таки є. Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині уникнути стаціонару та крапельниці.

За словами доктора Комаровського, у більшості цивілізованих країн головним показанням до того, що дитину треба лікувати в умовах стаціонару, є дефіцит рідини у організмі.

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Тому лікарі у всьому світі рекомендують батькам, які надають дітям допомогу у домашніх умовах, насамперед звертати увагу на ознаки дефіциту рідини в організмі, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Це суха шкіра, сухі слизові оболонки, рідке сечовипускання та концентрована сеча.

Якщо дитина відмовляється пити, а ви помітили зазначені вище ознаки, то малюка доведеться покласти в стаціонар і прокапати. Але крапельниці можна уникнути, якщо ви знайдете той напій, який дитина погодиться пити. Наприклад, це чай, мінеральна вода, компот .

Хворій дитині важливо багато пити – краще чай, компот, воду, а ще краще – спеціальний розчин для гідратації
Хворій дитині важливо багато пити – краще чай, компот, воду, а ще краще – спеціальний розчин для гідратації / Фото: unsplash.com

Лікарі вважають, що найкращий варіант для пиття під час будь-якої дитячої хвороби – це засіб для пероральної регідратації, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Йдеться про спеціальний медичний препарат, який містить головне джерело енергії – глюкозу та основні мінеральні солі.

Якщо у вас є діти – цей засіб обов'язково має бути в домашній аптечці . Він розводиться у певній кількості води, яка вказана в інструкції для застосування.

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Єдине, на що потрібно звернути увагу: розчин після додавання води може бути солоним або солодким. І ніколи наперед не можна сказати, який розчин захоче пити дитина, – сказав лікар-педіатр вищої категорії.

Здається, всі діти виберуть солодкий напій. Але бувають такі хвороби, коли дитина втрачає багато солі і тоді їй інстинктивно хочеться солоної рідини. Тому лікар Комаровський рекомендує мати два засоби для пероральної регідратації: солонувате та солодкувате.

Розвели один і другий засоби, дали дитині спробувати. Вона сам вибере, що пити. Цей розчин буде ідеальним напоєм під час хвороби, – сказав кандидат медичних наук.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Також читайте: "Що робити, якщо дитина охрипла і втратила голос".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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