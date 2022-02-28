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Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 февраля, 10:05
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При угрозе атаки АЭС и радиоактивного заражения важно провести йодо профилактику и уберечь щитовидную железу. Евгений Комаровский рассказал, как это сделать
При угрозе атаки АЭС и радиоактивного заражения важно принять йод или таблетки калия йодида, чтобы сохранить щитовидку
При угрозе атаки АЭС и радиоактивного заражения важно принять йод или таблетки калия йодида, чтобы сохранить щитовидку / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Пока идет война с Россией, есть риск взрыва на АЭС, поэтому важно принять меры. Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС с выбросом радиации, позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом. Чтобы уберечь щитовидную железу от поражения, нужно принять обычный йод, говорит кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС с выбросом радиации, позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом.
Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС с выбросом радиации, позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом. / Фото: unsplash.com

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Первое, что происходит при радиоактивном заражении – это выброс радиоактивного йода. Поэтму важно принять во внутрь таблетки или раствор йода, это нужно постараться сделать в первые часы после взрыва АЭС или даже минуты после того, как объявлена тревога.

Если сделать это в первые пару часов, то защита щитовидки выше 90%,-говорит Евгений Комарвоский, – а если принять йод за полчаса до, то все 100%. Этот препарат можно найти в индивидуальной аптечке "скорой помощи", поискать, поспрашивать у людей – он называется калия йодид. Или же использовать обычный йод.

Итак, используйте либо таблетки калия йодида, либо раствор обычного 5% йода. Как принимать таблетки калия йодида (1 т = 250мг)

  • взрослые и дети старше 2х лет – 125 мг – ½ таб.
  • дети младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таб.

Как принимать раствор 5% йода:

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  • взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь – желательно накапать в молоко
  • дети 5 – 14 лет – 20 капель внутрь
  • дети 2 – 5 лет – 20 капель на кожу – развести водой и сделать йодную сеточку.
  • дети младше 2 лет – 10 капель на кожу, тоже делаем йодную сетку.

Это делается только один раз, повторять не нужно! И пусть нам всем это не пригодится!

Также мы писали, как преодолеть шок, читайте "Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция".

Вам еще полезно будет узнать, где в Киеве найти работающую аптеку, читайте "Список аптек Киева, которые работают в штатном режиме".

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Светлана Евсеева
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