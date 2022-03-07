Даже 20 минут сна помогут восстановить нервную систему и минимизировать стресс

Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут / Фото: Getty Images

Бессонница – проблема многих во время войны в Украине, от которой необходимо избавиться. Без сна организм обессилен, а нервная система еще больше истощается. Реагировать адекватно на триггеры сегодняшнего дня становится сложнее. Мы с терапевтом и семейным врачом Анной Красюк расскажем действенные советы для взрослых и детей, чтобы восстановить сон в военный период.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Почему людям во время войны сложно уснуть?

Во время войны у людей высокий уровень стресса. Человек испытывает хронический стресс из-за военных условий, которые вызывают беспокойство и переживания. Стресс становится хроническим из-за ежедневных ситуаций, угрожающих жизни. Люди мгновенно и остро реагируют на события: взрыв, звук сирены, плохие известия о родственниках и т. д.

Дети на войне в Украине / Фото: Instagram: romanpilipey

Нервная система людей истощена, а рутинные (военные) триггеры усложняют возможность полноценно спать. Многим спать не хочется, иные не могут уснуть. Нервная система истощена – это одна из причин, почему человек не уснет.

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Даже 20 минут сна положительно повлияют на состояние нервной системы. Нет возможности спать? Полежите или посидите с закрытыми глазами. Зрительный анализатор берет на себя 80% загрузки. Отдых с закрытыми глазами снизит процент непрерывной тревоги, – говорит эксперт.

Как вернуть здоровый сон во время войны?

Адекватно оцените ситуацию – осознайте, что война может длиться долго. Вам нужно восстанавливаться, стараться не нервничать и адекватно реагировать на триггеры. От сна зависит активность человека на следующий день, а еще помощь другим.

Оценивайте ситуацию – адекватно реагируйте на ежедневные события. Восстановление нервной системы невозможно, если организм находится в стрессе 24/7. Старайтесь не беспокоиться обо всех событиях – только о главных: сосредоточьтесь на защите родных, собственном позитивном настрое и светлом будущем Украины. Правильный анализ информации вокруг и минимум стресса – это первые шаги к восстановлению сна и нервной системы.

Сон и минимум депрессии – ваше оружие в военный период, если вы находитесь дома. Быстрая реакция на запрос помочь спасет кому-то жизнь. Человек, который не спал несколько суток и находится в стрессе из-за этого, не сможет быстро отреагировать на запрос. Поймите: ваш стресс и отсутствие сна минимизируют качество оказанной помощи другим. Позвольте себе поспать без угрызений совести.

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Отдохните, чтобы быть готовым во время войны оказать помощь другим, – отметила эксперт.

Детям уснуть поможет забота родителей / Фото: Pexels

Детям уснуть поможет забота родителей. Относитесь к детям так же, как до войны, чтобы они чувствовали себя в безопасности, несмотря на пребывание в бомбоубежище и после услышанных звуков стрельбы. Чувство заботы поможет им сохранять хорошее настроение. Перед сном не забудьте ваш ритуал – чтение книги, разговоры или колыбельные. Вспомните о положительных моментах из прошлого и поговорите о мирном будущем.

Пейте успокаивающие препараты для восстановления здорового сна. Для взрослых селективные ингибиторы – лучшая группа в подборе успокаивающих препаратов. Детям и беременным рекомендуются любые успокаивающие на растительной основе.

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