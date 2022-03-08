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Безкоштовна медична допомога переселенцям у Закарпатті – список клінік

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 березня, 11:35
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Якщо ви через напад російських військ виїхали на Закарпаття і потребуєте медичної допомоги, то отримати її безкоштовно можна у місцевих лікарів, контакти – в матеріалі
Безкоштовна медична допомога зараз надається на місці переселенцям, які виїхали на Закарпаття через напад Росії
Безкоштовна медична допомога зараз надається на місці переселенцям, які виїхали на Закарпаття через напад Росії / Фото: freepik.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні тисяч українців були змушені залишити свої міста та залишилися позбавлені медичної допомоги. Ось список актуальних контактів, за якими ви зможете отримати безкоштовну професійну допомогу від місцевих лікарів на прийомі у Львові. А також онлайн – у інших спеціалістів Закарпаття.

Отримати безкоштовну професійну допомогу переселенці можуть від місцевих лікарів на прийомі в Ужгороді
Отримати безкоштовну професійну допомогу переселенці можуть від місцевих лікарів на прийомі в Ужгороді / Фото: freepik.com

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Канал "Фахівці Закарпаття"

Клініка "Асклепій" приймає безкоштовно. Дерматологія, гінекологія, отоларингологія, ендокринологія, стоматологія, алергологія, хірургія, педіатрія, УЗ-діагностика.

т. 0990391823. м. Ужгород, вул. Другетів, 97 .

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Медичний центр "Prevention" також надає безкоштовну допомогу переселенцям .

т. 0800216115. Всі адреси – на сайті .

Ужгородська клініка "Dr.Podolska" також надає медичну допомогу безкоштовно.

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т. 099285 93 25. м. Ужгород: вул. Капушанська, 145 б.

Волонтери-координатори:

  • щодо ліків, медикаментів – 099 08 28 924 (Марія).
  • медична допомога – 050 972 23 05 (Тетяна).
  • психологічна допомога – 098 70 22 904 (Мар'яна).
  • дозвілля дітей – 050 843 12 19 (Діана).

(Список буде поповнюватися).

Також будьте уважні до свого здоров'я і намагайтеся попередити деякі ситуації, наприклад, дізнайтеся "Стрибнув тиск – як попередити і зупинити гіпертонічний криз у воєнний час.".

А ще по можливості намагайтеся достатньо спати, щоб ваш організм "залишався в строю", читайте "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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