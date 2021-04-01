Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Можно ли подцепить гепатит через маникюр и насколько опасен этот вирус: отвечает инфекционист

Сегодня, 21:10

Сходили на маникюр, а позже почувствовали слабость – возможно, у вас гепатит

Если внезапно одолела слабость, апатия, упадок жизненных сил, а накануне вы выпили воды из-под крана или сделали маникюр, то причина может быть в вирусном гепатите. За съеденное немытое яблоко возможно придется расплачиваться рвотой и диареей, а вот незащищенный секс или тату, сделанное нестерильными инструментами, чреваты более серьезными последствиями.

Вирусов гепатита несколько: одни не причинят особого ущерба, а другие серьезно подрывают здоровье на долгие годы. Чем опасен гепатит, как распознать, что человек заразился и главное – как защитить себя и окружающих от этой инфекции, рассказала врач-инфекционист Елена Бидованец.

Елена Бидованец
Елена Бидованец

Все ли вирусные гепатиты одинаково опасны

Основных типов вирусов гепатита пять: А, B, C, D, E. Все они поражают печень, но не все критично опасны для человеческого организма. Самые опасные – это вирусные гепатиты В (ВГВ) и С и (ВГС), в народе их называют "желтухой". Эти типы вирусов "коварны" тем, что люди мало о них знают, не сразу проявляются (человек довольно продолжительное время может не знать, что болен и заражать других), также они требуют специфической диагностики. А еще гепатиты В и С вызывают тяжелые осложнения: цирроз и рак печени.

Гепатит D тоже довольно опасен, остальные типы вирусов (А и Е) менее опасны, некоторые протекают вообще бессимптомно, вызывая лишь легкое недомогание.

Как понять, что заболел

Проявления инфекции зависит от типа вируса и индивидуальных особенностей организма заболевшего человека. Основные симптомы гепатитов:

  • ярко выраженная слабость, быстрая утомляемость;
  • тошнота, рвота, иногда понос;
  • моча становится темного цвета, а кал, наоборот, – светлым;
  • кожа, слизистые оболочки и белки глаз приобретают желтый цвет.

Насколько опасно ходить в салон или сдавать кровь?

Тип вирусного гепатита также влияет на способ заражения этим заболеванием. Гепатитом А и Е можно заразиться при употреблении инфицированных продуктов или воды. А также при контакте с испражнениями зараженного человека.

Гепатитами В, С и Д можно заразиться, если происходит контакт слизистых оболочек или поврежденной кожи с инфицированными жидкостями или кровью, а именно:

  1. При переливании инфицированной крови (вот почему переболевший данными типами гепатитов человек не может быть донором).
  2. При контактах с плохо обработанным инструментарием – при хирургических операциях, маникюре, татуировках, стоматологических процедурах).
  3. Половым путем при незащищенном сексе (без использования презерватива).
  4. От матери к ребенку во время родов.
  5. При употреблении наркотиков, когда вводят дозу одним и тем же шприцем несколько человек.

Читайте также:
Украинец вернулся после гепатита и забил российского боксера в Москве

А можно ли не заразиться, и, если заболел – то вылечат?

Защитить себя от гепатита В также можно с помощью прививки: в Украине бесплатная вакцинация проводится детям, согласно календарю прививок. Против вирусного гепатита С нет прививок, но хорошие новости в том, что заболевание сейчас хорошо поддается лечению. Хотя принимать препараты придется около месяца.

Чтобы не заразиться вирусными гепатитами, нужно:

  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • пить только проверенную воду, кипяченую или бутилированную;
  • выбирать для проведения маникюра, тату и других манипуляций салоны, где инструментарий стерильный;
  • заниматься сексом с презервативом.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как помочь себе при отравлении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Украине уже два человека получили вторую дозу вакцины от COVID-19 Крутое пике: за выходные темпы вакцинации снизились почти в 12 раз Международный день борьбы с туберкулезом: реально ли остановить «чуму» 21-го века Верховный суд разрешил не пускать в школу детей без прививок Первую дозу получили более 170 тысяч человек: как проходит вакцинация в Украине
маникюр прививка гепатит с инфекция гепатит А
Реклама

Новости партнеров

Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:20Вкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять