Репортаж

Как пройти тест на ВИЧ бесплатно за 10 минут: личный опыт

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, нужна всего лишь капля крови из пальца

C появлением в нашей жизни коронавируса мы забыли о ВИЧ-инфекции, которая никуда не делась. Болеть, увы, меньше не стали: из-за карантина люди реже обследуются, в том числе и на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Поэтому я, как редактор проекта "Здорово", проверила на себе, как и где сегодня можно бесплатно и конфиденциально сдать анализ и почему каждому важно знать свой ВИЧ-статус.

ВИЧ давно уже не приговор, не бойтесь проходить тест

Если вовремя диагностировать ВИЧ и начать лечение, то можно прожить долгую и счастливую жизнь. Построить отношения, работать, родить детей без ВИЧ. Поэтому мы развенчаем самые популярные мифы о том, как можно и нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией, чем ВИЧ отличается от СПИДА, что делать, если результат анализа оказался позитивным. А помогла нам в этом Ярослава Лопатина, глава представительства AHF Ukraine, международной негосударственной организации, которая оказывает поддержку и лечение людям, живущим с ВИЧ в 45 странах мира, .

Ярослава Лопатина Фото: пресс-служба

Как бесплатно сдать тест на ВИЧ: я искала контакты в интернете

В Украине каждый может бесплатно пройти обследование на ВИЧ, не обязательно жить в столице. Практически каждый сегодня имеет доступ к интернету: заходим, гуглим и получаем список организаций и медучреждений. Конечно в условиях карантина сделать тест на ВИЧ сложнее: некоторые медучреждения ограничили прием пациентов (именно с этим и связано уменьшение тестирований на ВИЧ, и, как результат – снижение количества новых случаев заболеваний, но согласно данным ЦОЗ МОЗ, ситуация по заболеваемости все также напряжена). Болеть люди меньше не стали, а значит – риск заразиться сегодня есть у каждого.

Экспресс-тест на ВИЧ занимает 10-15 минут

Итак, чтобы бесплатно узнать, есть у вас ВИЧ-инфекция или нет, можно обратиться:

К своему семейному врачу. А также в кабинеты "Доверие", которые базируются при многих региональных поликлиниках и больницах. Сегодня государственные медучреждения снабжены экспресс-тестами, для которых кровь берется из пальца (результаты теста точны, не бойтесь), также проводятся лабораторные исследования крови на ВИЧ-статус, взятой из вены. В общественные региональные организации, которые оказывают поддержку ВИЧ-позитивным людям – данные поищите в интернете. В Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Он расположен на базе городской больницы № 5. В пункты тестирования AHF Ukraine – их адреса не только в Киеве, а в областях Украины можно найти на сайте организации. Здесь даже паспорт вам не понадобится. Информацию о том как записаться можно найти также на страничке AHF Ukraine в фейсбуке: там, в связи с карантином, регулярно анонсируют время и место тестирования.

В условиях карантина выездные мобильные пункты AHF Ukraine не работают. А Клиника в Одессе как и Checkpoint AHF во Львове – работают по предварительной записи. Поэтому заранее звоните и уточняйте, где и когда вас точно примут для проведения теста.

Если же у вас есть финансовая возможность, то пройти тест на ВИЧ можно платно, в частной клинике или лаборатории. Также при поступлении на плановое лечение, при комплексном обследовании или накануне родов человека обязательно обследуют на ВИЧ. Именно так большинство людей и узнает свой ВИЧ-позитивный или негативный статус.

Наверное, это больно и долго? А оказалось быстро и не страшно

Сам экспресс-тест занял минут 15: обработка пальца для забора крови, укол с помощью специального скарификатора – вообще не чувствуется! Затем специалист наносит каплю крови на специальную панель и ждет результата. Результат озвучивается при полной конфиденциальности: присутствуют только тестер-консультант и сам тестируемый человек.

Тестирование на ВИЧ Фото: Сегодня

На панели теста, напротив названия каждого заболевания (мне предложили мульти-тест на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис) проявились по одной полоске – ура, мой тест негативный, я полностью здорова!

А зачем мне сдавать тест на ВИЧ, если ничего не беспокоит?

Начнем с того, что регулярное обследование не только на ВИЧ, но и другие инфекционные заболевания – это сегодня правило хорошего тона, забота о собственном здоровье и забота о партнере. Можно годами жить с ВИЧ, не знать об этом и заражать других. Это вирус попадает в организм и начинает подрывать иммунную систему. Из года в год ВИЧ разрушает огромное количество Т-лимфоцитов, клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями.

В итоге человек становится беззащитным перед вирусами, бактериями, грибками, развиваются заболевания кожи, органов дыхания, крови, во многих случаях доходит до рака. Без лечения ВИЧ переходит в СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), и обратного пути уже нет. Иммунная система разрушается полностью, человек погибает от присоединения вторичных инфекций, с которыми не может бороться. Но даже в стадии СПИДа человек может восстановить здоровье, хотя это сложнее, чем просто в начать лечение в стадии ВИЧ. И да, иногда лечение начинать поздно и спасти человека нельзя.

Но ВИЧ – это разве не болезнь только геев или работников секс-индустрии?

Конечно, существуют группы риска по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. И если вы к ней относитесь, то проходить тестирование нужно регулярно.

Но любой человек, который хотя бы раз занимался сексом без презерватива, мог заразиться ВИЧ. Поэтому если вы никогда не обследовались и не знаете свой ВИЧ-статус – то обязательно пройдите анализ.

Регулярно сдавать тест на ВИЧ необходимо, если вы:

Живете активной сексуальной жизнью и часто меняете партнеров.

Практикуете анальный секс: как с мужчинами, так и с женщинами.

Занимаетесь сексом за деньги, вовлечены в секс/порно индустрию.

Употребляете наркотики (иньекционно, то есть через шприц)).

Также не реже раза в год тест рекомендуется делать тем, кто освободился из заключения, мигрантам, участникам боевых действий и их партнерам, – то есть всем, кто мог чаще иметь незащищенный секс или другие риски.

То есть ВИЧ передается только через секс? А как же страшилки о возможности заразиться через полотенце или поцелуй?

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой, при незащищенном сексе. Да, только презерватив способен сохранить ваше здоровье и здоровье партнера. Если вы думаете, что после незащищенного секса с инфицированным человеком, который не знает о своем статусе, помогут промывания гениталий различными антисептиками – вы ошибаетесь.

Разговоры о том, что ВИЧ-инфекция передается через полотенце, поцелуи – это неправда. Также, ка миф о том, что если вы наступите на валяющийся шприц или кто-то уколет вас в общественном транспорте (распространенная страшилка о том, что больные ВИЧ ходят по городам и специально всех заражают), то все – заражения ВИЧ не избежать. Это неправда.

Распространение подобных мифов накаляет ситуацию вокруг ВИЧ-позитивных людей

Если вы укололись валяющимся на земле шприцем, то здесь вероятнее подцепить бактериальную инфекцию, но не ВИЧ. По поводу заражения ВИЧ у стоматолога, в тату-салоне или через маникюр – это нужно очень постараться, не стерилизовать инструменты, грубо проводить манипуляции, чтобы на них осталась кровь. Сегодня мастера и медики дорожат своей репутацией и не допускают такой халатности.

ВИЧ-позитивный человек не может вас заразить через рукопожатие или поцелуй

А распространение подобных вымыслов еще сильнее накаляет обстановку вокруг ВИЧ-позитивных людей. Их дискриминируют, они боятся открыто говорить о своем статусе партнерам, друзьям, некоторые в итоге боятся лечиться, полностью изолируются. Невозможно заразиться ВИЧ через объятия, посуду, поцелуи – помните об этом!

А как же тогда заражаются через шприц или ребенок – от матери?

Помимо незащищенного секса, заразиться ВИЧ можно также при введении наркотиков одним шприцем (если первым укололся зараженный человек, а потом сразу передал шприц). Очень редко заражение может произойти при переливании крови или ее компонентов, но сейчас за этим очень строго следят. Существует риск передачи вируса от матери к ребенку при родах или кормлении грудью. Но только если мама не знает о своей болезни и не принимает лекарства.

Значит бояться не стоит, даже если анализ на ВИЧ будет положительным?

Если тест окажется, положительным, то важно, как можно скорее начать лечение. Где и у кого – вам подскажут после выявления позитивного ВИЧ-статуса.

Лечение ВИЧ-инфекции в Украине бесплатно. А человек, принимающий лекарства, становится незаразным для своих сексуальных партнеров

Но пользоваться презервативом все же необходимо, чтобы не допустить нежелательную беременность и другие половые инфекции. Поэтому так важно принимать препараты, не отказываться на любом этапе выявления ВИЧ-инфекции, не бросать, если стало лучше.

Постоянный прием специальных препаратов снижает так называемую вирусную нагрузку. То есть вируса в организме становится настолько мало, что обычный анализ его уже не определит. Но нужно продолжать, иначе болезнь вернется и начнет прогрессировать. Люди с ВИЧ принимают препараты до конца жизни, также как люди с диабетом или гипертонией. И могут жить абсолютно также, как люди без ВИЧ.

Какие методы профилактик ВИЧ самые эффективные?

Самый простой и надежный способ профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем – презерватив, если вы не в состоянии его купить, то можно узнать, где раздают презервативы бесплатно. И не забывайте про ответственное сексуальное поведение. Не важно, женщина вы или мужчина, не занимайтесь сексом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умейте сказать "нет", если вы не хотите. Уважайте мнение партнера и не настаивайте, если не хочет он или она. Для наркозависимых людей есть специальные программы по профилактике ВИЧ-инфекции.

Если же контакт с ВИЧ-позитивным человеком произошел или был незащищенный секс в экстремальной ситуации (под действием препаратов, насилие и тд.), то обратитесь в специализированное медучреждение не позже, чем через 72 часа. Те же кабинеты "Доверие" или центры лечения ВИЧ помогают пройти пост-контактную профилактику.

Напомним, что ранее мы писали о том, передается ли коронавирус половым путем.

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