Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Репортаж

Как пройти тест на ВИЧ бесплатно за 10 минут: личный опыт

Сегодня, 14:02

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, нужна всего лишь капля крови из пальца

C появлением в нашей жизни коронавируса мы забыли о ВИЧ-инфекции, которая никуда не делась. Болеть, увы, меньше не стали: из-за карантина люди реже обследуются, в том числе и на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Поэтому я, как редактор проекта "Здорово", проверила на себе, как и где сегодня можно бесплатно и конфиденциально сдать анализ и почему каждому важно знать свой ВИЧ-статус.

ВИЧ давно уже не приговор, не бойтесь проходить тест

Если вовремя диагностировать ВИЧ и начать лечение, то можно прожить долгую и счастливую жизнь. Построить отношения, работать, родить детей без ВИЧ. Поэтому мы развенчаем самые популярные мифы о том, как можно и нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией, чем ВИЧ отличается от СПИДА, что делать, если результат анализа оказался позитивным. А помогла нам в этом Ярослава Лопатина, глава представительства AHF Ukraine, международной негосударственной организации, которая оказывает поддержку и лечение людям, живущим с ВИЧ в 45 странах мира, .

Ярослава Лопатина
Ярослава Лопатина
Фото: пресс-служба

Как бесплатно сдать тест на ВИЧ: я искала контакты в интернете

В Украине каждый может бесплатно пройти обследование на ВИЧ, не обязательно жить в столице. Практически каждый сегодня имеет доступ к интернету: заходим, гуглим и получаем список организаций и медучреждений. Конечно в условиях карантина сделать тест на ВИЧ сложнее: некоторые медучреждения ограничили прием пациентов (именно с этим и связано уменьшение тестирований на ВИЧ, и, как результат – снижение количества новых случаев заболеваний, но согласно данным ЦОЗ МОЗ, ситуация по заболеваемости все также напряжена). Болеть люди меньше не стали, а значит – риск заразиться сегодня есть у каждого.

Экспресс-тест на ВИЧ занимает 10-15 минут
Экспресс-тест на ВИЧ занимает 10-15 минут

Итак, чтобы бесплатно узнать, есть у вас ВИЧ-инфекция или нет, можно обратиться:

  1. К своему семейному врачу. А также в кабинеты "Доверие", которые базируются при многих региональных поликлиниках и больницах. Сегодня государственные медучреждения снабжены экспресс-тестами, для которых кровь берется из пальца (результаты теста точны, не бойтесь), также проводятся лабораторные исследования крови на ВИЧ-статус, взятой из вены.
  2. В общественные региональные организации, которые оказывают поддержку ВИЧ-позитивным людям – данные поищите в интернете.
  3. В Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Он расположен на базе городской больницы № 5.
  4. В пункты тестирования AHF Ukraine – их адреса не только в Киеве, а в областях Украины можно найти на сайте организации. Здесь даже паспорт вам не понадобится. Информацию о том как записаться можно найти также на страничке AHF Ukraine в фейсбуке: там, в связи с карантином, регулярно анонсируют время и место тестирования.
В условиях карантина выездные мобильные пункты AHF Ukraine не работают. А Клиника в Одессе как и Checkpoint AHF во Львове – работают по предварительной записи. Поэтому заранее звоните и уточняйте, где и когда вас точно примут для проведения теста.

Если же у вас есть финансовая возможность, то пройти тест на ВИЧ можно платно, в частной клинике или лаборатории. Также при поступлении на плановое лечение, при комплексном обследовании или накануне родов человека обязательно обследуют на ВИЧ. Именно так большинство людей и узнает свой ВИЧ-позитивный или негативный статус.

Наверное, это больно и долго? А оказалось быстро и не страшно

Сам экспресс-тест занял минут 15: обработка пальца для забора крови, укол с помощью специального скарификатора – вообще не чувствуется! Затем специалист наносит каплю крови на специальную панель и ждет результата. Результат озвучивается при полной конфиденциальности: присутствуют только тестер-консультант и сам тестируемый человек.

Тестирование на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ
Фото: Сегодня

На панели теста, напротив названия каждого заболевания (мне предложили мульти-тест на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис) проявились по одной полоске – ура, мой тест негативный, я полностью здорова!

А зачем мне сдавать тест на ВИЧ, если ничего не беспокоит?

Начнем с того, что регулярное обследование не только на ВИЧ, но и другие инфекционные заболевания – это сегодня правило хорошего тона, забота о собственном здоровье и забота о партнере. Можно годами жить с ВИЧ, не знать об этом и заражать других. Это вирус попадает в организм и начинает подрывать иммунную систему. Из года в год ВИЧ разрушает огромное количество Т-лимфоцитов, клеток, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Читайте также:
Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

В итоге человек становится беззащитным перед вирусами, бактериями, грибками, развиваются заболевания кожи, органов дыхания, крови, во многих случаях доходит до рака. Без лечения ВИЧ переходит в СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), и обратного пути уже нет. Иммунная система разрушается полностью, человек погибает от присоединения вторичных инфекций, с которыми не может бороться. Но даже в стадии СПИДа человек может восстановить здоровье, хотя это сложнее, чем просто в начать лечение в стадии ВИЧ. И да, иногда лечение начинать поздно и спасти человека нельзя.

Но ВИЧ – это разве не болезнь только геев или работников секс-индустрии?

Конечно, существуют группы риска по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. И если вы к ней относитесь, то проходить тестирование нужно регулярно.

Но любой человек, который хотя бы раз занимался сексом без презерватива, мог заразиться ВИЧ. Поэтому если вы никогда не обследовались и не знаете свой ВИЧ-статус – то обязательно пройдите анализ.

Регулярно сдавать тест на ВИЧ необходимо, если вы:

  • Живете активной сексуальной жизнью и часто меняете партнеров.
  • Практикуете анальный секс: как с мужчинами, так и с женщинами.
  • Занимаетесь сексом за деньги, вовлечены в секс/порно индустрию.
  • Употребляете наркотики (иньекционно, то есть через шприц)).

Также не реже раза в год тест рекомендуется делать тем, кто освободился из заключения, мигрантам, участникам боевых действий и их партнерам, – то есть всем, кто мог чаще иметь незащищенный секс или другие риски.

То есть ВИЧ передается только через секс? А как же страшилки о возможности заразиться через полотенце или поцелуй?

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой, при незащищенном сексе. Да, только презерватив способен сохранить ваше здоровье и здоровье партнера. Если вы думаете, что после незащищенного секса с инфицированным человеком, который не знает о своем статусе, помогут промывания гениталий различными антисептиками – вы ошибаетесь.

Разговоры о том, что ВИЧ-инфекция передается через полотенце, поцелуи – это неправда. Также, ка миф о том, что если вы наступите на валяющийся шприц или кто-то уколет вас в общественном транспорте (распространенная страшилка о том, что больные ВИЧ ходят по городам и специально всех заражают), то все – заражения ВИЧ не избежать. Это неправда.

Распространение подобных мифов накаляет ситуацию вокруг ВИЧ-позитивных людей

Если вы укололись валяющимся на земле шприцем, то здесь вероятнее подцепить бактериальную инфекцию, но не ВИЧ. По поводу заражения ВИЧ у стоматолога, в тату-салоне или через маникюр – это нужно очень постараться, не стерилизовать инструменты, грубо проводить манипуляции, чтобы на них осталась кровь. Сегодня мастера и медики дорожат своей репутацией и не допускают такой халатности.

ВИЧ-позитивный человек не может вас заразить через рукопожатие или поцелуй
ВИЧ-позитивный человек не может вас заразить через рукопожатие или поцелуй

А распространение подобных вымыслов еще сильнее накаляет обстановку вокруг ВИЧ-позитивных людей. Их дискриминируют, они боятся открыто говорить о своем статусе партнерам, друзьям, некоторые в итоге боятся лечиться, полностью изолируются. Невозможно заразиться ВИЧ через объятия, посуду, поцелуи – помните об этом!

А как же тогда заражаются через шприц или ребенок – от матери?

Помимо незащищенного секса, заразиться ВИЧ можно также при введении наркотиков одним шприцем (если первым укололся зараженный человек, а потом сразу передал шприц). Очень редко заражение может произойти при переливании крови или ее компонентов, но сейчас за этим очень строго следят. Существует риск передачи вируса от матери к ребенку при родах или кормлении грудью. Но только если мама не знает о своей болезни и не принимает лекарства.

Значит бояться не стоит, даже если анализ на ВИЧ будет положительным?

Если тест окажется, положительным, то важно, как можно скорее начать лечение. Где и у кого – вам подскажут после выявления позитивного ВИЧ-статуса.

Лечение ВИЧ-инфекции в Украине бесплатно. А человек, принимающий лекарства, становится незаразным для своих сексуальных партнеров

Но пользоваться презервативом все же необходимо, чтобы не допустить нежелательную беременность и другие половые инфекции. Поэтому так важно принимать препараты, не отказываться на любом этапе выявления ВИЧ-инфекции, не бросать, если стало лучше.

Постоянный прием специальных препаратов снижает так называемую вирусную нагрузку. То есть вируса в организме становится настолько мало, что обычный анализ его уже не определит. Но нужно продолжать, иначе болезнь вернется и начнет прогрессировать. Люди с ВИЧ принимают препараты до конца жизни, также как люди с диабетом или гипертонией. И могут жить абсолютно также, как люди без ВИЧ.

Какие методы профилактик ВИЧ самые эффективные?

Самый простой и надежный способ профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем – презерватив, если вы не в состоянии его купить, то можно узнать, где раздают презервативы бесплатно. И не забывайте про ответственное сексуальное поведение. Не важно, женщина вы или мужчина, не занимайтесь сексом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умейте сказать "нет", если вы не хотите. Уважайте мнение партнера и не настаивайте, если не хочет он или она. Для наркозависимых людей есть специальные программы по профилактике ВИЧ-инфекции.

Если же контакт с ВИЧ-позитивным человеком произошел или был незащищенный секс в экстремальной ситуации (под действием препаратов, насилие и тд.), то обратитесь в специализированное медучреждение не позже, чем через 72 часа. Те же кабинеты "Доверие" или центры лечения ВИЧ помогают пройти пост-контактную профилактику.

Напомним, что ранее мы писали о том, передается ли коронавирус половым путем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Болит спина - смените стул и матрац. Что еще рекомендует физиотерапевт? Можно ли подцепить гепатит через маникюр и насколько опасен этот вирус: отвечает инфекционист Когда пациент с COVID-19 наиболее заразен: врач-инфекционист дала ответ Гороскоп здоровья по фэншуй: в апреле берегите желудок, избегайте ветреных мест и ремонта Как сделать живот плоским за месяц: мастер-класс от йога-тичера (видеоинструкция)
здоровье тест анализы инфекция вич-спид
Реклама

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри

Популярные статьи

Сегодня, 15:02Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

Вчера, 15:38Здорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Вчера, 14:20Звездно

СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры

Вчера, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 05:05Events

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

7 апреляЗвездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

7 апреляЗвездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

7 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

7 апреляEvents

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

Новости партнеров

Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Влад Яма рассказал о расставании с супругой Лилианой
Влад Яма рассказал о расставании с супругой Лилианой
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Злата Огневич попала в громкий скандал
Злата Огневич попала в громкий скандал
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять