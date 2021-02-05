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Украинцам предлагают туры в "закрытую" Европу: реально ли туда попасть

Сегодня, 10:54

Когда Европа откроет границы и куда можно будет полететь

В странах Европы жесткий карантин. Поэтому как минимум до майских праздников туда украинцам въезд запрещен. Но на сайтах некоторых украинских турагентств предлагают путешествия в Чехию, Польшу или Германию хоть сегодня. Реальные ли такие туры и когда украинские туристы снова смогут свободно путешествовать по странам Евросоюза – далее в материале.

Сюжет Анастасии Середы, Максима Савченко и Виталия Савенко
Видео: Сегодня

Туры-обманки: почему украинцев отправляют в страны, куда им не попасть?

Путешественница Оксана Коваленко планировала поездку в Европу и в турагентстве предложили Германию. Поездку запланировали за полгода и обошлась она на двоих 36 тысяч гривен за 5 дней. Но Германия границы не открыла и Оксане в турагентстве предложили замену – Египет. По словам путешественницы, деньги им не вернули.

Почему продают туры в страны, в которые туристам не попасть? В агентстве, где Оксана бронировала поездку, оправдались тем, что, якобы, были сильно заняты и не успели обновить информацию на сайте.

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Это так называемые туры-обманки. Хороший, хоть и нечестный способ, привлечь компаниям своих клиентов, объяснили "Сегодня" в другом турагентстве.

По словам директора турагентства Юлии Коломиец, агентство предлагает либо менять направление, либо подождать, поэтому нужно позвонить узнать, а потом что либо дальше планировать.

Можно ли сейчас попасть в Германию?

Германия, как и большинство стран Европы, для туристов закрыта до майских праздников. Можно ли планировать отдых на лето хоть в какой-то из европейских стран – точно сказать нельзя.

Руслана Шоенфельд после замужества живет в немецком городе Эссен, специально для "Сегодня" рассказала, что туриста ожидает в Германии: "Сейчас здесь нет никаких туристов, потому что все закрыто, некуда пойти, не работают никакие туристические места, негде остаться на ночь, то есть закрыты все отели и все хостелы".

Путешествия в 2021 году
Путешествия в 2021 году
Фото: Getty Images

По ее словам, тест на коронавирус необходим для всех без исключения, а потом еще и обсервация от 5 до 14 дней. Исключение есть для тех, кто в стране транзитом: если вы просто путешествуете транзитом через Германию или остаетесь на ее территории от 48 до 72 часов. Если меньше этого количества часов, то можно не делать тест и не оставаться на карантин.

Когда Европа откроет границы и куда можно будет полететь

Только после Пасхи турагентства ожидают открытия ряда европейских стран. Одними среди первых свои границы для украинцев уже летом должны открыть Греция, Кипр и Испания. Италия под вопросом. А вот Франция или та же Германия свои границы если и откроет, то не раньше сентября.

Ранее мы показывали, как выглядели города мира без своих символов.

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Источник: Сегодня
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