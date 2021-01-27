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До Эйфелевой башни: как выглядели города мира без своих символов (фото)

Сегодня, 13:15

Эти снимки доказывают, как быстро меняется мир

Мир постоянно развивается и меняется, но иногда нам кажется, что существуют вечные вещи. Например, Эйфелевая башня, Лувр, статуя Свободы в Нью-Йорке или статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Но это, конечно же, не так!

Давайте посмотрим, как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности.

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Потрясающие виды из окон в разных городах мира собрали на одном ресурсе

1. Марсово поле в Париже до и после строительства Эйфелевой башни

Фото: 19marshall80 | Benh LIEU SONG

2. Остров Свободы в Нью-Йорке до и после строительства статуи Свободы

Фото: Ebay | nps

3. До и после строительства сиднейского оперного театра

Фото: Notbob1959 | sydney

4. Рио-де-Жанейро до и после строительства статуи Христа-Искупителя

Фото: Bbrasilianafotografica | Pixabay

5. Сан-Франциско до и после строительства моста Золотые Ворота

Фото: Daymondonline | Boaz Meiri

6. Прага во время Второй мировой войны и после строительства Танцующего дома

Фото: Speedbump49

7. Нью-Йорк до и после строительства Флэтайрон-билдинг

Фото: wikipedia | Rob Young

8. Музей Лувра в Париже до и после строительства пирамиды Лувра во дворе Наполеона

Фото: Musée du Louvre | Christophe Morin

Напомним, ранее Google собрал лучшие виртуальные туры. Для онлайн-путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.

Кроме этого, мы рассказывали, как потрясающие виды из окон в разных городах мира собрали на одном ресурсе.

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Источник: Сегодня
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