Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Українцям пропонують тури до "закритої" Європи: чи реально туди потрапити

Сьогодні, 10:54

Коли Європа відкриє кордони і куди можна буде полетіти

У країнах Європи жорсткий карантин. Тому як мінімум до травневих свят туди українцям в'їзд заборонений. Але на сайтах деяких українських турагентств пропонують подорожі до Чехії, Польщі або Німеччини хоч сьогодні. Чи реальні такі тури і коли українські туристи знову зможуть вільно подорожувати країнами Євросоюзу – далі в матеріалі.

Сюжет Анастасії Середи, Максима Савченка і Віталія Савенко
Відео: Сьогодні

Тури-обманки: чому українців відправляють до країн, куди їм не потрапити?

Мандрівниця Оксана Коваленко планувала поїздку до Європи і в турагентстві їй запропонували Німеччину. Поїздку запланували за півроку і обійшлася вона на двох 36 тисяч гривень за 5 днів. Але Німеччина кордони не відкрила і Оксані в турагентстві запропонували заміну – Єгипет. За словами мандрівниці, гроші їм не повернули.

Чому продають тури до країн, до яких туристам не потрапити? В агентстві, де Оксана бронювала поїздку, виправдалися тим, що, нібито, були сильно заклопотані і не встигли оновити інформацію на сайті.

Читайте також:
Який спецпаспорт дозволить подорожувати Європою в 2021 році

Це так звані тури-обманки. Хороший, хоч і нечесний спосіб, залучити компаніям своїх клієнтів, пояснили "Сьогодні" в іншому турагентстві.

За словами директора турагентства Юлії Коломієць, агентство пропонує або змінювати напрямок, або почекати, тому потрібно зателефонувати дізнатися, а потім що небудь далі планувати.

Чи можна зараз потрапити до Німеччини?

Німеччина, як і більшість країн Європи, для туристів закрита до травневих свят. Чи можна планувати відпочинок на літо хоч в якійсь з європейських країн – точно сказати не можна.

Руслана Шоенфельд після заміжжя живе в німецькому місті Ессен, спеціально для "Сьогодні" розповіла, що туриста очікує в Німеччині: "Зараз тут немає ніяких туристів, тому що все закрито, нікуди піти, не працюють жодні туристичні місця, ніде залишитися на ніч, тобто закриті всі готелі і всі хостели".

Подорожі в 2021 році
Подорожі в 2021 році
Фото: Getty Images

За її словами, тест на коронавірус необхідний для всіх без винятку, а потім ще і обсервація від 5 до 14 днів. Виняток є для тих, хто в країні транзитом: якщо ви просто подорожуєте транзитом через Німеччину або залишаєтеся на її території від 48 до 72 годин. Якщо менше цієї кількості годин, то можна не робити тест і не залишатися на карантин.

Коли Європа відкриє кордони і куди можна буде полетіти

Тільки після Великодня турагентства очікують відкриття низки європейських країн. Одними серед перших свої кордони для українців вже влітку повинні відкрити Греція, Кіпр та Іспанія. Італія під питанням. А ось Франція або та ж Німеччина свої кордони якщо і відкриє, то не раніше вересня.

Раніше ми показували, як виглядали міста світу без своїх символів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Який спецпаспорт дозволить подорожувати Європою в 2021 році Найпопулярнішими "ковідного" 2020-го в українців стали сусідні та курортні країни Шрі-Ланка відкрила кордони: названо умови для туристів Чи зможуть українці без вакцинації злітати в Європу
відпустка Европа мандри
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица

Популярні статті

Сьогодні, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

Вчора, 16:47Фаново

День закоханих: хто такий Валентин та чи був він сам закоханий

Вчора, 13:15Здорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

Вчора, 09:30Зірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 4 лютого: Дівам потрібен план, а Терези будуть в шоці від своєї продуктивності

3 лютогоСмачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

3 лютогоЗірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

3 лютогоПсихо

Що робити 14 лютого, якщо ви без пари: п'ять ідей

3 лютогоЗірково

Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео)

3 лютогоЗірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

3 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоЗірково

Камалія зізналася, який найдорожчий подарунок їй робив чоловік-мільйонер

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоСмачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

2 лютогоЗірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

2 лютогоEvents

Іменини Інни: привітання з днем ангела

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти