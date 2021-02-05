Українцям пропонують тури до "закритої" Європи: чи реально туди потрапити

Коли Європа відкриє кордони і куди можна буде полетіти

У країнах Європи жорсткий карантин. Тому як мінімум до травневих свят туди українцям в'їзд заборонений. Але на сайтах деяких українських турагентств пропонують подорожі до Чехії, Польщі або Німеччини хоч сьогодні. Чи реальні такі тури і коли українські туристи знову зможуть вільно подорожувати країнами Євросоюзу – далі в матеріалі.

Сюжет Анастасії Середи, Максима Савченка і Віталія Савенко Відео: Сьогодні

Тури-обманки: чому українців відправляють до країн, куди їм не потрапити?

Мандрівниця Оксана Коваленко планувала поїздку до Європи і в турагентстві їй запропонували Німеччину. Поїздку запланували за півроку і обійшлася вона на двох 36 тисяч гривень за 5 днів. Але Німеччина кордони не відкрила і Оксані в турагентстві запропонували заміну – Єгипет. За словами мандрівниці, гроші їм не повернули.

Чому продають тури до країн, до яких туристам не потрапити? В агентстві, де Оксана бронювала поїздку, виправдалися тим, що, нібито, були сильно заклопотані і не встигли оновити інформацію на сайті.

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Це так звані тури-обманки. Хороший, хоч і нечесний спосіб, залучити компаніям своїх клієнтів, пояснили "Сьогодні" в іншому турагентстві.

За словами директора турагентства Юлії Коломієць, агентство пропонує або змінювати напрямок, або почекати, тому потрібно зателефонувати дізнатися, а потім що небудь далі планувати.

Чи можна зараз потрапити до Німеччини?

Німеччина, як і більшість країн Європи, для туристів закрита до травневих свят. Чи можна планувати відпочинок на літо хоч в якійсь з європейських країн – точно сказати не можна.

Руслана Шоенфельд після заміжжя живе в німецькому місті Ессен, спеціально для "Сьогодні" розповіла, що туриста очікує в Німеччині: "Зараз тут немає ніяких туристів, тому що все закрито, нікуди піти, не працюють жодні туристичні місця, ніде залишитися на ніч, тобто закриті всі готелі і всі хостели".

Подорожі в 2021 році Фото: Getty Images

За її словами, тест на коронавірус необхідний для всіх без винятку, а потім ще і обсервація від 5 до 14 днів. Виняток є для тих, хто в країні транзитом: якщо ви просто подорожуєте транзитом через Німеччину або залишаєтеся на її території від 48 до 72 годин. Якщо менше цієї кількості годин, то можна не робити тест і не залишатися на карантин.

Коли Європа відкриє кордони і куди можна буде полетіти

Тільки після Великодня турагентства очікують відкриття низки європейських країн. Одними серед перших свої кордони для українців вже влітку повинні відкрити Греція, Кіпр та Іспанія. Італія під питанням. А ось Франція або та ж Німеччина свої кордони якщо і відкриє, то не раніше вересня.

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