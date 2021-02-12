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3 тысячи ключей и 7 километров пути: как в Ватикане открывают двери музеев

Сегодня, 17:45

Рабочий день Джанни Креа начинается в 5 часов утра

Его рабочий день начинается в 5 утра, а в день он преодолевает пешком 7 километров. Он – не профессиональный бегун, не турист, а ключник в музейном комплексе Ватикана. Сколько же дверей надо открыть ежедневно, учитывая такой график, и в чем специфика такой работы – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Ключник Джанни Креа отвечает за три тысячи ключей. Чтобы хранить их, в Ватикане оборудовали отдельное помещение, которое тоже нужно открыть ключем. Вот и приходится просыпаться очень рано, чтобы открыть ворота и двери музея, где хранится коллекция редких картин.

Но важно подобрать правильно ключ не только к двери, как Джанни Креа, а и к сердцу человека, который вам очень нравится. Для этого мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

Ключник музея Ватикана Джанни Креа говорит, что испытывает неповторимые эмоции от того, что у него есть невероятная привилегия иметь возможность показывать чрезвычайные художественные произведения и часть истории для посетителей со всего мира.

Хранение ключа от Сикстинской капеллы – это уже высший пилотаж: когда последний посетитель идет, ключ пакуют каждый раз в новый белый конверт и ставят печать.

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"Я на этой должности уже 23 года. И только через три года после начала работы мне доверили открыть Секстинскую капеллу. Потому что для этого нужна надлежащая подготовка", – рассказывает Джанни.

В день ключник проходит 7 километров – вполне достаточно, чтобы поддерживать физическую форму. Но есть и еще одна привилегия: кто еще может один любоваться произведениями Микеланджело или других выдающихся художников?

Тем временем мы выяснили, как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году.

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Источник: Сегодня
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