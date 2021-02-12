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3 тисячі ключів і 7 кілометрів шляху: як у Ватикані відкривають двері музеїв

Сьогодні, 17:45

Робочий день Джанні Креа починається о 5 годині ранку

Його робочий день починається о 5 ранку, а в день він долає пішки 7 кілометрів. Він – не професійний бігун, не турист, а ключник в музейному комплексі Ватикану. Скільки ж дверей треба відкрити щодня, з огляду на такий графік, і в чому специфіка такої роботи – далі в матеріалі.

Сюжет Анни Левицької
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Ключник Джанні Креа відповідає за три тисячі ключів. Щоб зберігати їх, у Ватикані обладнали окреме приміщення, яке теж потрібно відкрити ключем. Ось і доводиться прокидатися дуже рано, щоб відкрити ворота і двері музею, де зберігається колекція рідкісних картин.

Але важливо підібрати правильно ключ не тільки до дверей, як Джанні Креа, а й до серця людини, яка вам дуже подобається. Для цього ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво.

Ключник музею Ватикану Джанні Креа каже, що відчуває неповторні емоції від того, що у нього є неймовірний привілей мати можливість показувати надзвичайні художні твори і частину історії для відвідувачів з усього світу.

Зберігання ключа від Секстинської капели – це вже вищий пілотаж: коли останній відвідувач йде, ключ пакують кожен раз в новий білий конверт і ставлять печатку.

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"Я на цій посаді вже 23 роки. І тільки через три роки після початку роботи мені довірили відкрити Секстинська капелу. Тому що для цього потрібна належна підготовка", – розповідає Джанні.

У день ключник проходить 7 кілометрів – цілком достатньо, щоб підтримувати фізичну форму. Але є і ще один привілей: хто ще може один милуватися творами Мікеланджело або інших видатних художників?

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Джерело: Сьогодні
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