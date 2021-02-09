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Как посчитать пингвинов и криль в океане: чем занимаются украинские полярники в Антарктиде

Сегодня, 19:09

Вокруг украинской станции в Антарктиде около 5 тысяч пингвинов

На днях исполнилось 25 лет, как Украина присоединилась к так называемому антарктическому клубу. Так называют государства (их всего 30), которые имеют собственные научно-исследовательские станции на строгом шестом континенте.

6 февраля 1996 в Антарктиду на станцию ​​"Академик Вернадский" прибыла первая украинская экспедиция. И над обсерваторией взвился сине-желтый флаг.

В студию информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" позвали директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого. Как живут украинские полярники, кто из них снял клип для "Postman", сколько стоит фирменный украинский алкоголь на южном полюсе "вернадивка", почему пингвины – не лучшие соседи и на кого возложена обязанность их переворачивать, об этом всем узнала телеведущая Юлия Галушка.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

По словам Евгения Дикого, каждая экспедиция в Антарктиду состоит из двух отрядов: зимний отряд остается там на целый год, хотя по факту – на 14 месяцев и есть летний или сезонный отряд – те, кто приезжает на короткий период антарктического лета (до двух месяцев).

Оказывается, наши представления о пингвинах ошибочны – они нам кажутся ленивыми и неуклюжими, но Евгений Дикий поясняет этом тем, что они просто накапливают энергию, которую потом активно сгоняют в воде, где просто летают.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий и Юлия Галушка
Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий и Юлия Галушка
Фото: скриншот

Вокруг станции, говорит полярник, около 5 тысяч пингвинов. Пересчитали их как раз украинские биологи. Но считать пингвинов – не такая серьезная работа, как работа с таким наиболее запрашиваемым ресурсом Южного океана, как криль. Это такая небольшая креветка, но ее очень много – миллионы тонн – и она активно сейчас добывается. Это все напрямую связано с индустрией здорового способа жизни. Масло с криля очень дорогое и востребованное на мировых рынках.

Но не стоит забывать, что криль – это еще и очень востребованный продукт для обитателей Антарктиды. По словам Евгения Дикого, в Антарктиде все делятся на тех, кто ест криль или на тех, кто ест тех, кто ест криль. Поэтому очень важно не переловить криль для производства, а для этого его важно пересчитать. Но задача это не из легких, поэтому полярники со всего мира делают это с помощью камер и пингвинов.

Чем еще занимаются украинские полярники – подробнее смотрите в сюжете:

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Антарктида пингвин
Источник: Сегодня
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