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Самый южный бар в мире: чем угощают украинские полярники в Антарктиде

Сегодня, 19:29

В Антарктиде сейчас лето

На днях исполнилось 126 лет со дня, когда первые люди ступили на берег шестого континента – Антарктиды. Это были члены команды норвежского промышленного судна "Антарктика" Леонард Кристенсен и пассажир этого судна, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Он, собственно, и уговорил капитана спустить на воду лодку и пристать к берегу.

Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде увидел медузу. Именно с этого и началось изучение загадочного континента, от состояния которого в буквальном смысле зависит дальнейшая судьба человечества.

И на этой неделе на южный полюс на два месяца отправилась украинская экспедиция. Что она будет делать на станции "Академик Вернадский", что члены команды повезли с собой и каким алкогольным напитком славится украинская станция – об этом я в эфире шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" расспрашивала телеведущая Юлия Галушка у директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Евгений Дикий рассказал, что ежегодная украинская экспедиция состоит из двух групп: зимней, которая проведет в Антарктиде целый год, включая полярную ночь. И сезонной, которая поедет туда только на время короткого антарктического лета (февраль-март).

Интересно, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" работает самый южный бар в мире. Там угощают фирменной настойкой Вернадовкой, которую готовят сами украинские полярники.

Подробнее про украинскую экспедицию в Антарктиде – смотрите далее в сюжете:

Тем временем самый большой в мире айсберг неожиданно раскололся.

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Источники: Сегодня , facebook/igor.neverovsky
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