Самый большой в мире айсберг неожиданно раскололся (фото)

На спутниковых снимках видны большие трещины

Самый большой на Земле айсберг А68а во время дрейфа к острову Южная Георгия раскололся на две части. Они получили названия А68е и А68f. На спутниковых снимках видны большие трещины, сообщает издание Daily Mail.

Длина первой глыбы составляет 61 километр, а другой – 26 километров. Сейчас важно, не осядет ли айсберг на мель. Это может стать проблемой для морских котиков и пингвинов, обитающих на острове и ищущих для себя пищу вблизи него, утверждают эксперты.

"Почти через три с половиной года после того, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a наконец начинает распадаться", – отметил Адриан Лукман из британского Университета Суонси.

К слову, айсберг A-68а является одним крупнейших в мире, зафиксированных учеными. Его вес – примерно 1 триллион тонн. Когда A-68а только отделился от Антарктиды в 2017 году, его площадь оценивали примерно в 6000 кв. км.

В Атлантике раскололся огромный айсберг Фото: twitter.com/laura_gerrish

Напомним, ранее от Антарктиды откололся айсберг размером с два Киева. Ученые собираются внимательно следить за его движением, в том числе при помощи спутников. Кроме этого, огромный айсберг образовался в Гренландии – огромная шестикилометровая глыба откололась от ледника Хельхейм.

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