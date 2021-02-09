Як порахувати пінгвінів і криль в океані: чим займаються українські полярники в Антарктиді

Навколо української станції в Антарктиді близько 5 тисяч пінгвінів

Днями виповнилося 25 років, як Україна приєдналася до так званого антарктичному клубу. Так називають держави (їх всього 30), які мають власні науково-дослідні станції на суворому шостому континенті.

6 лютого 1996 року в Антарктиду на станцію "Академік Вернадський" прибула перша українська експедиція. І над обсерваторією замайорів синьо-жовтий прапор.

У студію інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" покликали директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого. Як живуть українські полярники, хто з них зняв кліп для "Postman", скільки коштує фірмовий український алкоголь на південному полюсі "вернадівка", чому пінгвіни – не найкращі сусіди і на кого покладено обов'язок їх перевертати, про це все дізналася телеведуча Юлія Галушка.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

За словами Євгена Дикого, кожна експедиція в Антарктиду складається з двох загонів: зимовий загін залишається там на цілий рік, хоча по факту – на 14 місяців і є річний або сезонний загін – ті, хто приїжджає на короткий період антарктичного літа (до двох місяців).

Виявляється, наші уявлення про пінгвінів помилкові – вони нам здаються ледачими і незграбними, але Євген Дикий пояснює це тим, що вони просто накопичують енергію, яку потім активно зганяють в воді, де просто літають.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий Юлія Галушка Фото: скриншот

Навколо станції, каже полярник, близько 5 тисяч пінгвінів. Перерахували їх якраз українські біологи. Але рахувати пінгвінів – не така серйозна робота, як робота з таким найбільш запитуваною ресурсом Південного океану, як криль. Це така невелика креветка, але її дуже багато – мільйони тонн – і вона активно зараз видобувається. Це все прямо пов'язане з індустрією здорового способу життя. Масло з криля дуже дороге і затребуване на світових ринках.

Але не варто забувати, що криль – це ще й дуже затребуваний продукт для мешканців Антарктиди. За словами Євгена Дикого, в Антарктиді все діляться на тих, хто їсть криль або на тих, хто їсть тих, хто їсть криль. Тому дуже важливо не переловити криль для виробництва, а для цього його важливо перерахувати. Але завдання це не з легких, тому полярники з усього світу роблять це за допомогою камер і пінгвінів.

Чим ще займаються українські полярники – докладніше дивіться в сюжеті:

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