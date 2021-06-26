Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

Бакоту еще называют украинской Атлантидой! И сюда едут со всей Украины, чтобы увидеть затопленное село, которое стало ТОП-местом для посещения

Бакота / Фото: Instagram

Бакота – затопленное село на Подолье, возле Каменца-Подольского. Сегодня это место известно своими невероятными видами, тишиной и мистическими легендами. Полстолетия назад сотни семей оставили свои дома и хозяйства. Людей выселили, а село затопили, чтобы построить здесь водохранилище для мощной гидроэлектростанции. На месте села теперь течет Днестр, территория стала популярной среди туристов. Мы рассказали о важнейших пунктах, которые помогут спланировать отдых в Бакоту.

Как доехать до Бакоты?

Надо ехать ориентировочно 50 км на восток от Каменца-Подольского до села Грушка или пгт Старая Ушица. По этой дороге ходят маршрутки от автовокзала. Местные отмечают, что стоит выйти на перекрестке у дороги, ведущей к монастырю, это около 5 км. Если повезет – словите попутку, потому что люди часто туда ездят за водой из источников.

Где жить в Бакоте?

К сожалению, многочисленных отелей и хостелов в Бакоте нет. Вы можете арендовать дом на колесах, разместиться в палатке в кемпинге или же снять номер в одной из гостиниц Каменца-Подольского, а днем приезжать сюда на автобусе или на личном транспорте.

Однако инфраструктура местности развивается, и с недавних пор на берегу живописного бакотского залива появился парк-отель "Теремки", расположенный в соседнем селе Колодиевка. Здесь удобно отдыхать как с семьей, так и с друзьями. Цены на проживание в коттедже стартуют от 1350 гривен в сутки на двоих, в выходные и праздничные дни – дороже. Туристы арендуют также дома местных в селе Гораевка, куда и переселяли тех людей, чьи дома затопили в Бакоте. Стоимость за сутки – кто сколько даст, потому что туристов здесь любят.

Какой климат в Бакоте?

В Бакоте уникальный микроклимат, потому что скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Поэтому метеорологи местный климат сравнивают с ялтинским. Живописная природа и теплая погода привлекает туристов с палатками начиная с апреля.

Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi 1 /5

Что посмотреть в Бакоте?

Рекомендуем наведаться к старинному монастырю, который находится на высоте около 70 м, на средней террасе склона Белой горы, возвышающейся над Днестром на 130 м. Первое упоминание о монастыре относится к 1362 году, когда литовцы прибыли в Бакоту и увидели монахов в скальных пещерах. Сейчас он служит местом для фото, как и сам курорт!

Но не монастырем единственным, запланируйте поход и к Таинственной горе Курник.

Особого внимания заслуживает высокая каменная скала на берегу Днестра – Курник. Местные жители утверждают, что именно ее описал Пушкин в своей поэме "Руслан и Людмила". Название урочища Курник в Бакоте, вероятно, происходит от сравнения его с местом обитания различных птиц, потому что здесь еще недавно гнездились самые крупные совы – филины. А форма скалы напоминает человеческую голову. Отсюда ее второе название – Каменная голова.

А где еще можно развлечься?

Экстремалам рекомендуем поездить по каньону на квадроциклах. Цена за час – 500 гривен. И не без полетов на параплане, здесь они есть. Цена за час – 1500 гривен. Посетите еще гастрономический тур на производстве бакотского чая, где сможете не только почувствовать его запах, но и попробовать.

Включайте видео, чтобы узнать о жизни людей, которых выселили из Бакоты, и атмосфере курортной местности.

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