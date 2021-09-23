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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

12 вязаных жилеток Zara для ужасной погоды (фото, цены)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
23 сентября, 11:48
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Еще год назад модные бренды показали в своих коллекциях вязаные жилетки. Их в оборот взяли инфлюенсеры, популяризировав вещи и превратив их в тренд
Трендовые вязаные жилетки сезона осень 2021
Трендовые вязаные жилетки сезона осень 2021 / Фото: Zara

Как известно, мода циклична и повторяется каждые 15-20 лет. То, что когда-то было старым, сегодня становится трендом. Ненастная погода заставила нас достать из шкафа теплые свитеры сезона осень 2021, а тренды подсказывают, что пришла пора вязаных жилеток.

Да, вязаные жилетки, которые любили наши бабушки, и которые нас заставляли носить мамы, снова в моде. Мы видели, как интерпретировали эту тенденцию Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Яра Шахиди и Шон Мендес. Разбираемся, с чем носить самые трендовые модели сезона осень 2021.

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Если вам пришлись по душе летние кроп-топы, не унывайте и с приходом холодов выбирайте укороченные жилетки. Любите носить кожаные шорты каждый день, сочетайте их с жилеткой оверсайз.

Берите основные варианты на заметку:

  • классический с плиссированной юбкой,
  • поверх белых футболок и рубашек,
  • с шортами с завышенной талией,
  • поверх лонгслива или еще одного свитера – многослойность всегда в тренде,
  • с джинсами и белыми кроссовками,
  • с платьями любой длины и фасонов.

Не знаете, на каких трендовых вариантах остановиться? Мы выбрали 12 вязаных жилеток, которые можно купить в Zara уже сейчас.

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1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1899 грн
1899 грн / Фото: zara.com

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1499 грн
1499 грн / Фото: zara.com

999 грн
999 грн / Фото: zara.com

799 грн
799 грн / Фото: zara.com

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999 грн / Фото: zara.com

1499 грн
1499 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

999 грн
999 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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