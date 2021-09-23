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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

12 в'язаних жилеток Zara для жахливої погоди (фото, ціни)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
23 вересня, 11:48
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Ще рік тому модні бренди показали в своїх колекціях в'язані жилетки. Їх в оборот взяли інфлюенсери, популяризувавши речі і перетворивши їх в тренд
Трендові в'язані жилетки сезону осінь 2021
Трендові в'язані жилетки сезону осінь 2021 / Фото: Zara

Як відомо, мода циклічна і повторюється кожні 15-20 років. Те, що колись було старим, сьогодні стає трендом. Погана погода змусила нас дістати з шафи теплі светри сезону осінь 2021, а тренди підказують, що прийшла пора в'язаних жилетів.

Так, в'язані жилетки, які любили наші бабусі, і які нас змушували носити мами, знову в моді. Ми бачили, як інтерпретували цю тенденцію Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер, Яра Шахіді та Шон Мендес. Розбираємося, з чим носити самі трендові моделі сезону осінь 2021.

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Якщо вам припали до душі літні кроп-топи, не сумуйте і з приходом холодів вибирайте укорочені жилетки. Любите носити шкіряні шорти кожен день, поєднуйте їх з жилеткою оверсайз.

Беріть основні варіанти на замітку:

  • класичний варіант зі спідницею плісе,
  • поверх білих футболок і сорочок,
  • з шортами з завищеною талією,
  • поверх лонгслівів або ще одного светра – багатошаровість завжди в тренді,
  • з джинсами і білими кросівками,
  • з сукнями будь-якої довжини і фасонів.

Не знаєте, на яких трендових варіантах зупинитися? Ми вибрали 12 в'язаних жилетів, які можна купити в Zara вже зараз.

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1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1899 грн
1899 грн / Фото: zara.com

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1499 грн
1499 грн / Фото: zara.com

999 грн
999 грн / Фото: zara.com

799 грн
799 грн / Фото: zara.com

999 грн
999 грн / Фото: zara.com

1499 грн
1499 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

999 грн
999 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

1299 грн
1299 грн / Фото: zara.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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