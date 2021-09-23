12 в'язаних жилеток Zara для жахливої погоди (фото, ціни)

Як відомо, мода циклічна і повторюється кожні 15-20 років. Те, що колись було старим, сьогодні стає трендом. Погана погода змусила нас дістати з шафи теплі светри сезону осінь 2021, а тренди підказують, що прийшла пора в'язаних жилетів.
Так, в'язані жилетки, які любили наші бабусі, і які нас змушували носити мами, знову в моді. Ми бачили, як інтерпретували цю тенденцію Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер, Яра Шахіді та Шон Мендес. Розбираємося, з чим носити самі трендові моделі сезону осінь 2021.
Якщо вам припали до душі літні кроп-топи, не сумуйте і з приходом холодів вибирайте укорочені жилетки. Любите носити шкіряні шорти кожен день, поєднуйте їх з жилеткою оверсайз.
Беріть основні варіанти на замітку:
- класичний варіант зі спідницею плісе,
- поверх білих футболок і сорочок,
- з шортами з завищеною талією,
- поверх лонгслівів або ще одного светра – багатошаровість завжди в тренді,
- з джинсами і білими кросівками,
- з сукнями будь-якої довжини і фасонів.
Не знаєте, на яких трендових варіантах зупинитися? Ми вибрали 12 в'язаних жилетів, які можна купити в Zara вже зараз.
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