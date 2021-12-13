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Книжная полка: топ-5 самых полезных книг по саморазвитию

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
13 декабря, 13:11
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С чего начать саморазвитие? Психологи советуют выбрать время, составить план, а лучше руководствоваться хорошими книгами. Рассказываем о пяти таких
Что читать зимой - лучшие книги по саморазвитию
Что читать зимой - лучшие книги по саморазвитию / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступает такой момент в жизни, когда понимаешь, что застрял на одном месте. Застрял в одном профессиональном круге, навыках и даже взглядах на жизнь. В такие моменты мы стремимся к саморазвитию, новым горизонтам и прокачке новых скиллов. И в такой период необходимы поддержка и содержательный совет. Мы выбрали топ-5 книг о саморазвитии, которые помогут найти путь к самопознанию

"Твоє друге життя, або Шанс змінити все", Рафаелла Жордано

"Твоє друге життя, або Шанс змінити все", Рафаелла Жордано
"Твоє друге життя, або Шанс змінити все", Рафаелла Жордано / Фото: пресс-служба

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Эта книга – история женщины, которая вдруг не заметила, как оказалась в потоке рутины. Каждый день похож на предыдущий, вкус жизни стал пресным, и Камилла в свои тридцать восемь окончательно перестала радоваться хотя бы чему-то. А потом ужас, и как снег на голову в ее жизни появляется подобный специалист по рутинологии, Клод. Он знает, как вернуть радость жизни. И как изменить эту самую жизнь, наконец начав делать то, к чему лежит душа.

"Емоційний інтелект у бізнесі", Деніел Ґоулман

"Емоційний інтелект у бізнесі", Деніел Ґоулман
"Емоційний інтелект у бізнесі", Деніел Ґоулман / Фото: пресс-служба

Саморазвитие невозможно без самопознания и самоосознания себя. Поэтому очень важно понять, а что такое, собственно, эмоциональный интеллект? Какие эмоциональные составляющие прежде всего формируют личность? Зачем нам эмоции и как научиться ими управлять? Можно ли исправить эмоциональные модели, заложенные в человеке, когда они тормозят его движение к лучшему? Ответы на эти вопросы дает оперта на научную базу и в то же время легко написанная для широкой аудитории книга Дэниэла Гоулмана — один из бесспорных психологических бестселлеров последних десятилетий.

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"Переваги поразок", Шарль Пепен

"Переваги поразок", Шарль Пепен
"Переваги поразок", Шарль Пепен / Фото: пресс-служба

Хотите основать свой бизнес или начать вести блог? Но останавливаетесь из-за страха поражения? Зря! Автор этой книги на примерах историй успеха Шарля де Голля и Стива Джобса, Сержа Генсбура и Дж. К. Роулинг, Томаса Эдисона и Уинстона Черчилля научит преуспевать, противостоять неудачам и превращать поражения в победы, чтобы жить полноценно и осуществить свои. А еще вы станете храбрее и сможете достичь чего-нибудь большего в своей жизни.

"Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю", Орен Клафф

"Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю", Орен Клафф
"Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю", Орен Клафф / Фото: пресс-служба

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Если вам кажется, что на пути к саморазвитию вам что-нибудь мешает, осмотритесь вокруг. Возможно, просто пора изменить привычный сценарий офисного, романтического и семейного общения? И пора продемонстрировать собственные достижения немного с другой стороны? Эта книга поможет вам презентовать свою работу, проявить себя во время собеседования или деловых переговоров, заинтересовать потенциальных партнеров своими идеями и выработать ряд универсальных навыков, которые позволят убедить любого и склонить потенциального партнера, вашу вторую половинку, родственника на вашу сторону.

"Завжди їжте лівою рукою", Рохіт Бгарґава

"Завжди їжте лівою рукою", Рохіт Бгарґава
"Завжди їжте лівою рукою", Рохіт Бгарґава / Фото: пресс-служба

Когда нам хочется сдвинуться с места и начать что-то новое, дать старт эффективному саморазвитию, мы можем оказаться в неизвестности. И тогда нам будет очень нужен искренний совет. А не банальные фразы об успехе, от которых ты не чувствуешь себя сильнее. Таких советов полна книга Рохит Бгаргавы. Они будут побуждать вас прогрессивно мыслить и помогут сделать вывод, что определенные противоречивые модели поведения помогают стать успешным в работе и в личной жизни. Для всех, кто никогда не расстраивался, услышав очевидные или общие советы, и хочет чего-то большего и полезного, эта книга пригодится.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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