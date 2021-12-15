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Олена Зеленська показала, як виглядати суворо, але не нудно (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 16:51
В закладинки
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Перша леді взяла участь у презентації платформи про здорове харчування у школах
Новий образ Олени Зеленської на презентації платформи "Знаїмо"
Новий образ Олени Зеленської на презентації платформи "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська взяла участь у презентації платформи про здорове харчування у школах "Знаїмо", яка є частиною реформи системи шкільного харчування, що проходить в Україні з ініціативи та під патронатом Першої леді. Також дізнайтесь, яку книгу дружина Президента вважає ідеальною для зимових вечорів.

На захід Перша леді прийшла у чорній сукні нижче колін з білим лаконічним коміром, підкресливши талію тонким чорним поясом, та у білих човниках. У виборі аксесуарів дружина Президента знову показала вишуканий смак та доречність – лише каблучка та золоті сережки-підвіски з чорними керамічними вставками та білими перлами. Акуратно укладене волосся Олени Зеленської було розпущене.

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Портал "Знаїмо" – результат реалізації підписаного у травні 2021 року меморандуму між Першою леді України, ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Міністерством освіти та науки. Тоді сторони домовилися про початок інформаційної кампанії здорового харчування в нашій країні. За словами дружини Президента, яка ініціювала запуск порталу, головна місія кампанії – це більше, ніж просто поміняти шкільне меню на корисне та здорове. Максимальне завдання – виховати правильні харчові навички українських сімей.

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Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ провів дослідження харчової поведінки дітей та батьків в Україні. Виявилося, що майже половина батьків (47%) не знає, що харчування – це реальний мотиватор до доброго навчання. А зараз наші діти в більшості не завжди задоволені тим, що вони їдять у школ.

– наголосила Олена Зеленська.

На платформі вже зібрано повну інформацію для керівників навчальних закладів про перебіг реформи та нормативи шкільного харчування. Також створені розділи для вчителів та батьків, на яких можна дізнатися, як формувати культуру харчування у дитини у сім'ї та школі. Є й окремий розділ для школярів, у ньому у простій, зрозумілій та захоплюючій формі викладено основи здорового харчування.

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Поки що на порталі 200 текстів, близько 100 презентацій, анімаційних об'єктів, інструкцій, віджетів та відповіді на актуальні запитання. Надалі його планують регулярно поповнювати новою інформацією.

Школа й дім – головні місця, де формуються звички на все життя. Де складається харчова поведінка й культура харчування. Якщо ми зараз сформуємо безпечні харчові звички у наших дітей, вони залишаться з ними і в дорослому житті. Виростуть здорові й свідомі люди

– резюмувала Олена Зеленська.

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Нагадаємо, в рамках реформи шкільного харчування у травні 2021 року було представлено оновлене меню для шкільних їдалень, що складається зі 160 страв з обмеженою кількістю солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження та субпродуктів. Паралельно з цим збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, свіжих овочів та фруктів.

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У серпні 2021 року Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений санітарний регламент для освітніх закладів. Поки що у столовках повною мірою готуються до нововведень. Вже з 1 січня 2022 року реформа має запрацювати офіційно.

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Олена Мело Тсіна
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